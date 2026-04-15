Cum își ajută nemții cetățenii. Bonus de criză: 1.000 de euro de la guvern. Și românii din Germania îl pot obține

În timp ce guvernul Bolojan taie în carne vie, iar pachetele sale fiscale afectează inclusiv categoriile vulnerabile, guvernul Merz arată că știe ce înseamnă solidaritatea socială și responsabilitatrea. Astfel, decidenții germani au hotărât acordarea unui bonus de 1000 de euro unor largi categorii de populație. România, campioană europeană la inflație și la prețul la energie sau carburanți, se poate lăuda cu zero măsuri de protecție socială. Ba mai mult, creșterile de taxe și impozite sărăcesc și mai mult pensionarii și populația vulnerabilă. 

  • În România se invocă mereu recesiunea și criza economică cu care se confruntă țara, iar orice ajutor al categoriilor defavorizate este considerat imediat “pomană”. Însă, în Germania, firmele sunt încurajate să își ajute cetățenii cu până la 1.000 de euro, fiind scutiți de taxe.

Bonus de criză de 10000 de euro scutit de taxe

Germania a anunțat un pachet de măsuri de sprijin pentru a atenua impactul prețurilor uriașe la carburanți. Cel mai relevant element este bonusul de criză de până la 1.000 de euro pe care angajatorii îl pot acorda salariaților, complet scutit de impozite și contribuții sociale, scrie ziarulromânesc.de. Totuși, deși sună ca o veste bună pentru milioane de angajați, obținerea lui nu este obligatorie.

Practic, nu există niciun drept legal la acest bonus, căci decizia aparține exclusiv angajatorului. Teoretic, categorii întregi de oameni — pensionari, șomeri, studenți, liber-profesioniști, angajați ai firmelor mici aflate sub presiune financiară — pot beneficia de această măsură a guvernului german. De notat că inclusiv românii care lucrează în Germania pot beneficia de acest ajutor de stat.

Cine se califică pentru a primi bonusul

  • Companiile mari, cu un statut financiar solid, sunt cele mai probabile surse ale acestui ajutor. Angajații din firme mici, aflate deja sub presiunea costurilor crescute, au șanse mult mai mici să îl primească.
  • Angajații din sectorul public se află într-o zonă gri, decizia nefiind clarificată. Din păcate, pentru liber-profesioniști și independenți, pensionari, șomeri și studenți, nu există nicio posibilitate de acces la acest bonus, deoarece nu au un angajator care să îl poată acorda. Cel puțin până în acest moment, dacă decizia nu va fi revizuită în Bundestag. 

Marcel Fratzscher, președintele Institutului German pentru Cercetare Economică (DIW), a explicat: „Plata unică scutită de taxe de până la 1.000 de euro beneficiază în primul rând angajaților din companii mari și cu situație financiară solidă. În timp ce multe alte categorii rămân fără nimic — șomeri, pensionari, studenți sau angajați ai firmelor mici.”

Companiile decid singure dacă efectuează plata și chiar pot invoca situația financiară ca justificare.

„O bătaie de joc” pentru meșteșugari și IMM-uri

Bonus de criză în Germania. Foto: Ziarulromânesc.de

Măsura a provocat nenumărate dezbateri și chiar critici virulente. Michael Kretschmer, premierul Saxoniei și membru CDU – partidul cancelarului Merz – a declarat în emisiunea de dimineață a ZDF că mulți meșteșugari și antreprenori din sectorul IMM consideră bonusul „o bătaie de joc”. Aceștia se simt folosiți de stat ca o simplă „casă de plăți”. Kretschmer a mai avertizat că sectorul public nu ar trebui să fie primul care beneficiază de această primă, relatează Merkur.

Economistul Michael Hüther, directorul Institutului Economiei Germane, antticipează în publicația Welt că pierderile de venituri fiscale și contribuții sociale generate de această măsură ar putea ajunge la până la 12 miliarde de euro. 

