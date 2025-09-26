Prima pagină » Știri politice » Ponta, victima unei FARSE a doi ruși. A crezut că vorbește cu un fost președinte ucrainean. Fostul premier a dezvăluit cu ce politicieni moldoveni are legături

26 sept. 2025, 21:59
Fostul premier al României, Victor Ponta,  a căzut victima unei farse telefonice pusă la cale de doi farsori ruși. Conversând telefonic din mașina sa, fostul lider social-democrat era convins că discută cu fostul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko.

Ponta a vorbit despre situația politică din România, alegerile parlamentare din Republica Moldova, despre relațiile cu Bruxelles și Washington, cât și despre fostul candidat naționalist Călin Georgescu și oligarhul Vlad Plahotniuc.

În realitate, în spatele apelului telefonic erau „Vovan & Lexus”, doi realizatori online ruși. Întreaga conversație telefonică a fost înregistrată și postată pe platforma Rumble.

-Ce mai faci prietene?

– Bună ziua, domnule președinte. În țara mea, președintele vostru nu este prea popular, mai deloc. Este popular cu noul regim politic, dar nu cu noi. Vă iubim țara, dar nu președintele.

-Știi, nu ne iubește nici pe noi.

-Desigur, nu iubește pe nimeni care îi zice „NU”.

-Da, sunt de acord. Suntem deja sancționați în țara noastră nativă.

-Este democrație, noua democrație.

-Democrația voastră este ca în țara voastră, în Moldova în acest moment. Problema e generală.

-Da, cu suportul Bruxellesului. Nu știu de SUA, dar Bruxelles-ul este foarte activ în a-i susține pe Zelenski, Maia Sandu și Nicușor Dan, președintele nostru. Statele Unite nu știu cât o să se implice.

-Poți să îmi explici cum au fost alegerile voastre, că au fost ca un TV show în țara noastră.

-Da, a fost dramatic. Iohannis a fost foarte nepopular și încă este. Anul trecut, în noiembrie, am avut alegeri cu premierul, șeful senatului, toți oamenii conectați cu Iohannis. Acest tip, care este foarte straniu, Călin Georgescu, dar foarte anti-Iohannis, anti-Zelenski, anti-Bruxelles, a fost pe primul loc. Iar CCR a anulat alegerile pentru că a câștigat votul majoritar. Și n-a mai fost lăsat să candideze. Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al guvernului, care nu s-a calificat în turul 2, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, după ce a fost imediat ales, a devenit total noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită. Asta este povestea pe scurt.

-Este un nou trend cum este în Franța, în Slovacia….

-Dar știți, președintele vostru este noul model testat în Moldova. Maia Sandu l-a sancționat pe primarul Chișinăului. Este același model în Ucraina și vor să-l aplice și în România, stat membru UE, NATO, dar ei încearcă. Am spus că am sperat că Moldova va deveni România, dar văd că România devine Moldova. NU este o veste bună. Cât am încercat să vorbesc cu administrația americană, nu sunt deloc prieteni cu acest trend. În Bruxelles este pierdere de timp. Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine și pe alte sute de persoane în piața centrală, Bruxelles-ul nu ar avea nicio poziție. Spun doar ce simt.

-Sunt de acord. Am citit ultimele știri despre partenerul meu, Plahotniuc.

-Da, a fost arestat în Grecia. Mereu am trăit cu impresia că Vlad Plahotniuc e o persoană foarte inteligentă. Ce am citit acum a fost foarte stupid. Dacă ai un pașaport fals, ce cauți în Grecia? Îmi pare rău pentru el, îmi place de el, nu l-am mai văzut demult. De ce UE?

-Și eu. Se folosesc, la fel ca și cu Trump, pentru campanie politică

-Desigur. Maia Sandu se va folosi de asta. Ea a pierdut alegerile, dar au fraudat. Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. O să fie un joc murdar.

-Știu că cabinetul tău, ai miniștri, ministrul de Externe….

-Este total de evitat, este mai rea decât Maia Sandu. Evitați-o cu orice preț.

-Ce crezi despre Moldova și România, cum le vezi în viitor? Cum va arăta Moldova ca membră în UE și cum vezi potențiala escaladare a războiului, pentru că Transnistria e ca Donbasul pentru noi?

-Sentimentele mele pentru Moldova sunt importante, dar nu ne place de Maia Sandu, dar ne plac moldovenii, sunt la fel ca românii.

– Dar ai contacte cu politicienii moldoveni?

– Am contacte cu politicienii moldoveni, cu primarul Chișinăului, cu Ceban. A fost sancționat acum 2 săptămâni, este un oponent puternic. Va fi dur acolo. L-am adus pe Ceban la București ca să se întâlnească cu Donald Trump Jr., să construiască legături cu SUA. De aceea Maia Sandu și Bruxelles-ul l-au sancționat. Lupta e una murdară.

-Cred că SUA ar trebui să aibă o poziție puternică în această privință, în șiretlicurile folosite împotriva oponenților.

– Nu știu cât de mult se vor implica americanii, dar poate președintele Poloniei va fi cel mai puternic aliat, nu doar al SUA, ci și al nostru.

-Să sperăm. Mi-a plăcut să vorbim.

-Bine domnule președinte, îți doresc ce-i mai bun și sper să ne revedem.

-Îți urez vacanță plăcută din roller coaster.

-Toate cele bune și ținem legătura. La revedere.

Cine sunt cei doi farsori?

Vovan și Lexus (numele lor reale:  Vladimir Aleksandrovich Kuznetsov, n. 1986, Aleksei Vladimirovich Stolyarov, n. 1987) sunt doi comedianți  din Federația Rusă care fac adesea farse mai multor personalități publice. Au fost chiar considerați actori statali pentru guvernul rus sau pentru Serviciul Federal de Securitate (FSB), principala agenție de securitate a Rusiei. Însă, cei doi comedianți au negat acuzația.

Colaborând din 2014, cei doi l-au sunat pe președintele Moldovei de atunci, Nicolae Timofti. Ei s-au pretins a fi fostul președinte georgian, Mihail Saakașvili. În septembrie 2015, Vovan și Lexus i-au făcut o farsă telefonică muzicianului britanic Elton John; Vovan s-a dat drept președintele rus Vladimir Putin, iar Lexus s-a prefăcut a fi translatorul său.  Aceștia au discutat despre drepturile persoanelor homosexuale din Rusia. Ulterior, Vovan și Lexus au făcut farse mai multor persoane proeminente, inclusiv fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, omului de stat american John McCain,  balerinei ruse Anastasia Volochkova etc. În februarie 2016, Vovan și Lexus l-au păcălit pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. S-au pretins a fi Petro Poroșenko și Arseni Iațeniuk.

În 2020, Vovan și Lexus l-au păcălit și pe Prințul Harry, Duce de Sussex, și s-au prezentat drept Greta Thunberg și tatăl ei. Cu aceeași poantă i-au tras plasă senatorului democrat american Bernie Sanders, precum și senatoarei democrate și viitorului vicepreședinte al SUA, Kamala Harris. În noiembrie 2022, în noaptea de după explozia rachetei ucrainene din 2022 din Polonia, i-au făcut o farsă președintelui polonez Andrzej Duda, făcându-l să creadă că vorbește cu președintele francez Emmanuel Macron. Biroul lui Duda a declarat ulterior că președintele și-a dat seama că vorbea cu un imitator și a încheiat conversația. În iunie 2022, i-au făcut o farsă scriitoarei J. K. Rowling, făcând-o să creadă că se află într-un apel Zoom cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar în februarie 2023, au anunțat că au păcălit-o pe Angela Merkel. Fosta cancelară germană a căzut în plasă după ce a crezut că vorbește cu…..ghiciți…. fostul președinte ucrainean Poroșenko.

