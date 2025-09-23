Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”

Victor Ponta, fost premier al României, a declarat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” a vorbit despre situația din România în actualul context, în care protestele, situația economică, războiul ruso-ucrainean conturează un peisaj de nemulțumire totală.

Victor Ponta s-a oprit, în toată această ecuație a României, la o întrebare retorică și anume „ce ne facem dacă moare Putin, pe cine mai dăm vina, cine ne mai face rău?”

Fostul premier al României a lăsat să se înțeleagă, într-o tentă de ușoară ironie, de ce Vladimir Putin este, momentan, cauza tuturor relelor planetei și culpa comună a politicienilor europeni și români.

„Domnule, ce ne facem dacă moare Putin? Adică, acuma, viața politicienilor europeni și români este foarte simplă. Cine a mărit TVA-ul?- Putin. Cine ne-a dublat impozitele la case? – Putin. De ce nu avem bani? – Din cauza lui Putin. Cine nu ne lasă?

Cine manipulează alegerile de trebuie să le Le anulăm? Putin dacă moare Putin mâine, ce facem? Cum ne mai descurcăm? De fapt, cine ne face rău, dacă nu mai este Putin?”, sunt întrebările ridicate de Victor Ponta în timpul discuției cu jurnaliustul Ionuț Cristache.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: