Prima pagină » Actualitate » Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”

Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”

23 sept. 2025, 16:47, Actualitate
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin:

Victor Ponta, fost premier al României, a declarat în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache” a vorbit despre situația din România în actualul context, în care protestele, situația economică, războiul ruso-ucrainean conturează un peisaj de nemulțumire totală.

Victor Ponta s-a oprit, în toată această ecuație a României, la o întrebare retorică și anume „ce ne facem dacă moare Putin, pe cine mai dăm vina, cine ne mai face rău?

Fostul premier al României a lăsat să se înțeleagă, într-o tentă de ușoară ironie, de ce Vladimir Putin este, momentan, cauza tuturor relelor planetei și culpa comună a politicienilor europeni și români.

„Domnule, ce ne facem dacă moare Putin? Adică, acuma, viața politicienilor europeni și români este foarte simplă. Cine a mărit TVA-ul?- Putin. Cine  ne-a dublat impozitele la case? – Putin. De ce nu avem bani? – Din cauza lui Putin. Cine nu ne lasă? 

Cine manipulează alegerile de trebuie să le Le anulăm? Putin dacă moare Putin mâine, ce facem? Cum ne mai descurcăm? De fapt, cine ne face rău, dacă nu mai este Putin?”, sunt întrebările ridicate de Victor Ponta în timpul discuției cu jurnaliustul Ionuț Cristache.

Sursă foto: Colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

ACTUALITATE Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
16:39
Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
EXCLUSIV Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
16:25
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
AI AFLAT! Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu”
16:14
Victor Ponta DEMASCĂ strategia de „plafonare a prețurilor”: „Populisme sinistre / Alimentele costă dublu”
POLITICĂ Diana Șoșoacă reacționează la amenințările cu reținerea sa: „Abia aștept să fac pușcărie. Am o mătușă”
16:10
Diana Șoșoacă reacționează la amenințările cu reținerea sa: „Abia aștept să fac pușcărie. Am o mătușă”
AI AFLAT! Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?”
16:04
Victor Ponta atrage atenția asupra erorilor flagrante din rechizitoriul lui Georgescu: „Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie?”
ACTUALITATE Escrocherie de proporții în Programul Rabla. Cum acționa platforma online falsă pentru a induce în eroare românii interesați
16:03
Escrocherie de proporții în Programul Rabla. Cum acționa platforma online falsă pentru a induce în eroare românii interesați
Mediafax
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Fost ministru al Apărării despre declarațiile Rusiei: „O nouă provocare la adresa NATO”
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
KanalD
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Evz.ro
Boris Becker amintiri de groază din închisoare. „E fix așa cum vedeți în filme”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Willis Richardson, anonimul care a revoluționat teatrul de culoare de pe Broadway
EXTERNE NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
16:33
NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
INEDIT Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
16:30
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
VIDEO Nicușor Dan, marele ABSENT de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?
16:24
Nicușor Dan, marele ABSENT de la reuniunea ONU. Ponta: Câți șefi de stat răspund la telefon dacă îi sună șeful statului?
EXTERNE Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington
16:18
Planul de reînarmare al Germaniei nu include achiziții din SUA. Motivul pentru care Berlinul renunță la sprijinul aliaților de la Washington
VIDEO Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii”
16:15
Victor Ponta a prezis REZULTATUL alegerilor din Republica Moldova: „Vor câștiga pro-europenii”
COMERȚ UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri”
16:04
UE a definitivat Acordul COMERCIAL și de investiții cu Indonezia /„Creează noi oportunități pentru companii și fermieri”