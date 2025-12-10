Bolojan nu s-a înțeles cu patronatele și sindicatele pe tema salariului minim în 2026. Hossu: „Premierul urăște salariații și cetățenii din România”

UPDATE 4: Ministrul Muncii: ”PSD susține creșterea salariului minim și o va face până în ultimul moment al negocierilor”

„Ministerul Muncii a argumentat pentru nevoia creșterii salariului minim din motive lesne de înțeles: inflație crescută, afectarea puterii de cumpărare. Suntem, totuși, una dintre țările UE în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, adică să lucrezi, să ai o muncă decentă și să nu reușești să faci față cheltuielilor zilnice de la o lună la alta. Au fost și opinii pentru menținerea actualului nivel al salariului minim pe economie, au venit din partea patronatelor. Încă mai e spațiu de negociere. PSD a militat pentru creșterea salariului minim și o va face până în ultimul moment al deciziei. Suntem într-o coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus. Dacă nu crește salariul minim, două milioane de cetățeni care sunt în intervalul de la 4.050 de lei – 4.500 de lei cu veniturile lor ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare. Statul ar pierde miliarde de lei direct și indirect, pe taxe de consum”, a spus Florin Manole, ministrul Muncii.

UPDATE 3: Patronatele vor înghețarea salariului pentru 6 luni, apoi să se reia discuțiile

La rândul lor, reprezentanții patronatelor au propus ca salariul minim să rămână înghețat 6 luni și sa se reia discuțiile în cursul anului 2026.

„Potrivit analizelor de la IMM România și ale investigației pe un eșantion de 2.017 de întreprinzători, punctul nostru de vedere este următorul: deși înțelegem necesitatea de a amplifica veniturile minime, considerăm că acest lucru nu este cu putință în momentul de față. Majorarea salariului minim determină majorarea tuturor categoriilor de salarii. Ar fi un efect de avalanșă. Ar crește foarte mult cheltuielile. În fiecare firmă există o scară de salarii. În momentul în care nivelul minim a crescut, toți ceilalți salariați vor dori să le crească salariul pentru că există o diferențiere. Salariile sunt diferite în funcție de calificare. Dacă ai mărit la minim necalificat nu poți să lași pe cel calificat cu același nivel. De aceea este un efect de avalanșă. Acest lucru se produce în 90% din firme. O parte dintre firme nu ar mai rezista. 14,7% dintre întreprinzători spun că ar trebui să își închidă porțile, iar ceilalți ar trebui să reducă activitatea sau să le scadă competitivitatea”, spune Ovidiu Nicolescu, reprezentantul patronatelor.

UPDATE 2: Bogdan Hossu spune că în urma discuțiilor de la Guvern nu s-a ajuns la o concluzie pe salariul minim. Liderul sindical confirmă că „premierul vrea înghețarea salariului minim”, iar acest lucru, din punctul lui de vedere, „înseamnă un prejudiciu la nivelul statului”

„Concluziile întâlnirii de astăzi sunt că Guvernul a rămas să analizeze săptămâna viitoare; a analizat argumentele pro și contra. Din punctul meu de vedere, inițial, premierul și-a exprimat punctul de vedere pentru înghețarea salariului minim pe economie. I-am avertizat că, din acest punct de vedere, înseamnă un prejudiciu la bugetul statului, pe de o parte, că putem accepta să nu mai existe deductibilitatea care este prevăzută la ora actuală, dar trebuie crescut salariul la 4.350, pentru că nu este normal să îi penalizeze pe cei care vor face creșterea economică.Mai mult, am constatat și am subliniat că, în condițiile actuale, vor să reconfigureze, prin lege, de fapt, evaziunea fiscală și structura bugetului de stat, pentru că, practic, să ai o treime din salariați la salariul minim înseamnă că, în momentul respectiv, nu poți să ai pretenția la o creștere economică. Este clar o evaziune fiscală și este susținută în principal de întreprinderile mici și mijlocii, care sunt interesate să își maximizeze profitul pentru propriile companii.Nu în ultimul rând, i-am atras atenția premierului că percepția transmisă din partea colegilor mei este că domnia sa urăște salariații și cetățenii din România și că măsurile sunt luate tendențios pentru a-i abrutiza și, de fapt, protejează în continuare companiile cu capital privat și de stat. N-a zis nimic (n.r. Ilie Bolojan). Nu, nu s-a discutat despre pensii.Despre cei 300 de lei pentru taxe… nu știu, este greu de spus. Noi am spus că, de fapt, perturbă politica salarială, pentru că doi salariați, la o diferență de 300 de lei la brut, pe net vor avea situații inversate: va lua mai mult cel care are netul mai mare”, a declarat Bogdan Hossu.

UPDATE 1: Discuțiile sunt aprinse în cadrul Consiliului Tripartit. Surse guvernamentale spun pentru Gândul că încă nu s-a ajuns la un consens dacă să se majoreze salariul minim sau să rămână înghețat în 2026. Momentan, se discută pe variante.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Înghețarea salariului minim este discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care participă reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. PSD vrea majorarea salariului minim, în valoare de 4.050 de lei brut și 2.574 de lei net. Așa cum a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, și-ar dori ca înghețarea să se mențină doar până la sfârșitul acestui an. Premierul, însă, spunea în octombrie că s-a ajuns la „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim să fie menținut și în 2026.

În 23 octombrie, premierul Bolojan anunța „un acord de principiu” în coaliție pentru ca salariul minim actual, de 4.050 de lei brut, să fie menținut și pe parcursul anului 2026.

„Așa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, și pentru salariul minim nu avem spații foarte mari de creștere, datorită realităților economice și bugetare pe care le avem”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Ministrul Muncii: „Salariul minim trebuie să crească în 2026”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, marți, că legea trebuie respectată și salariul minim trebuie să crească în 2026. Peste două milioane de oameni trăiesc de la o zi la alta cu un salariu brut cuprins între 4.050 lei și 4.500 lei. „Un om care muncește trebuie să aibă un trai decent”, spune Manole.

„Este puțin. Iar numărul este foarte mare. Faptul de a avea oameni care muncesc și trăiesc în risc de sărăcie mi se pare inacceptabil. (…) Este o linie roșie (dacă nu va fi de acord coaliția cu creșterea salariului minim – n.r.) raportată la puterea de cumpărare a celor care muncesc. Și eu sper să nu încalce linia”, spune Florin Manole.

Sindicatele vor și ele majorarea, în timp ce patronatele se opun

Blocul Național Sindical avertizează că înghețarea salariului minim ar fi o încălcare a legislației naționale și europene și solicită creșterea, în vreme ce IMM România – care reprezintă companiile mici și mijlocii – a solicitat păstrarea salariului la 4.050 de lei brut.

IMM România a propus ca salariul minim brut pe ţară să fie îngheţat la nivelul actual de 4.050 de lei pentru anul viitor, citând datele unor sondaje care reflectă ”presiunile majore cu care se confruntă întreprinderile româneşti după implementarea măsurilor din Pachetul 1 de reforme”.

