Ilie Bolojan adoptă OUG-ul prin care vor crește impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80% în ședința extraordinară de guvern

17 dec. 2025, 12:37, Știri politice
Premierul Ilie Bolojan a convocat Guvernul la o ședință de urgență, în care urmează să fie aprobată o ordonanță ce va duce la scumpiri mari ale impozitelor pe mașini și locuințe, de până la 80%. După ce ordonanța este adoptată, primăriile au la dispoziție 3 zile ca să anunțe Fiscul de noile valori ale impozitelor, iar consiliile locale trebuie să voteze aceste schimbări cel târziu până pe 31 decembrie.

”Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica, Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.

(4) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data la care autoritățile administrației publice locale fac dovada aprobării hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului București pentru anul fiscal 2026.”, arată draftul de OUG”, se arată în document.

Cele mai noi