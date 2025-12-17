Prima pagină » Știri politice » Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”

Scandal în Comisia juridică, după avizul favorabil pe proiectul de lege privind combaterea extremismului. AUR s-a împotrivit: „E o prigoană bolșevică”

Ruxandra Radulescu
17 dec. 2025, 10:04, Știri politice

Deputații din Comisia juridică au dat un raport favorabil pentru proiectul de lege inițiat de deputatul Silviu Vexler privind combaterea extremismului în forma adoptată deja de Senat. Deputații AUR s-au împotrivit vehement amendamentelor propuse de Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România. 

Documentul a fost analizat ca urmare a solicitării de reexaminare transmisă de președintele Nicușor Dan, care susținea, între altele, că definirea unor infracțiuni este insuficient de clară, iar unele articole pot fi interpretate abuziv.

Deputatul AUR Dan Tănasă l-a acuzat pe Silviu Vexler că ar disprețui cultura română.

„Acțiunile dvs. sunt animate de un profund dispreț pe care îl nutriți față de țara asta. Această formă împinsă de dvs. este o prigoană bolșevică. Dvs. o să-i băgați la pușcărie pe cei care vor vorbi de scrierile lui Corneliu Zelea Codreanu. Proiectul e animat de disprețul față de români”, a precizat Dan Tănasă.

Documentul prevede înăsprirea reglementărilor prin care se interzic organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum și întărirea măsurilor de prevenire și combatere a antisemitismului.

„Dacă mai era nevoie despre explicație și un exemplu de ce se întâmplă atunci când măsurile necesare nu sunt luate la timp, ceea ce s-a întâmplat acum două zile la Sydney, în Australia, a fost o dovadă tristă, dură și proaspătă de oameni nevinovați care erau în timpul unei rugăciuni și care au fost uciși ca urmare a unei ideologii a urii”, a declarat Silviu Vexler.

În timpul dezbaterilor, deputații juriști au respins amendamentele AUR la proiectul de lege. Raportul Comisei juridice urmează să intre în plenul Camerei Deputaților pentru vot decizional.

