Prima pagină » Știri politice » Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament

Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament

15 dec. 2025, 11:24, Știri politice
Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. În a doua parte a zilei, Senatul va vota inclusiv moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu.

Pentru adoptarea moțiunii, Opoziția are nevoie de voturi din rândul parlamentarilor Coaliției PSD–PNL–USR–UDMR. Ilie Bolojan spune că votul pe moțiunea de cenzură va reprezenta un test al solidității actualei coaliții de guvernare.

„Mă bazez pe responsabilitate”, a declarat premierul.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus posibilitatea ca parlamentarii social-democrați să susțină inițiativa Opoziției.

În lipsa voturilor din coaliție, moțiunea nu are șanse de reușită, fiind necesare 233 de voturi pentru a fi adoptată. Totuși, printre cei 118 semnatari ai moțiunii se regăsește și deputatul Victor Ponta, ales pe listele PSD. Rămâne de văzut dacă nemulțumirile existente în rândul social-democraților se vor traduce într-un gest politic menit să transmită un semnal de avertizare în interiorul coaliției.

Moțiunea „amendează” reformele lui Bolojan

Potrivit Constituţiei, Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, în ceea ce privește pensia magistraților, însă CCR a amânat până pe 28 decembrie decizia privind proiectul de lege.

Moțiunea critică creșterea taxelor, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Moţiunea de cenzură a Opoziţiei împotriva Guvernului Bolojan este prezentată în Parlament. Dezbaterea și votul, programate pe 15 decembrie

AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Documentul va fi dezbătut chiar în ziua moțiunii de cenzură

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
11:31
Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata
09:21
Călin Georgescu și Horațiu Potra se întâlnesc, pentru prima dată în sala de judecată. Magistrații decid azi dacă începe judecata
POLITICĂ Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles. Ce include agenda reuniunii
08:50
Oana Țoiu participă la Consiliul Afacerilor Externe, la Bruxelles. Ce include agenda reuniunii
POLITICĂ Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina
08:31
Nicuşor Dan se întâlnește cu premierul finlandez, pentru a discuta securitatea UE în contextul războiului din Ucraina
FLASH NEWS George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip”
08:20
George Simion s-a pozat alături de Giorgia Meloni, la cina Margaret Thatcher, de la Roma: „Este al patrulea an de când particip”
Salariul minim si pensiile vor crește în Ucraina în 2026. În România, Guvernul Bolojan e pe contrasens și îi sufocă pe cetățeni cu austeritate
05:00
Salariul minim si pensiile vor crește în Ucraina în 2026. În România, Guvernul Bolojan e pe contrasens și îi sufocă pe cetățeni cu austeritate
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Concurs de ironii la adresa unui Cybertruck văzut în Constanța! Cu ce au comparat românii mașina
Descopera.ro
O planetă ciudată i-a lăsat fără cuvinte pe astronomi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal nu uită niciodată?
SPORT L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
11:38
L-a desființat pe jucătorul de la FCSB. „Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut”
FLASH NEWS Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
11:32
Australia restricționează accesul la permisele de port-armă, după cel mai grav atac armat din ultimii 30 de ani. Anchetatorii anunță legături ale atacatorilor cu gruparea Stat Islamic
EXTERNE Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
11:30
Unde se află cel mai înalt oraș din lume. Viața este aproape imposibilă acolo, iar oamenii trăiesc în condiții extreme
SPORT Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
11:25
Ionica Munteanu, fostul portar al naționalei României de handbal feminin, a făcut pasul cel mare: „Vreau să formez copii”
SPORT Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei
11:10
Cristi Chivu MERGE în Arabia Saudită! Unde se pot urmări la TV meciurile in Supercupa Italiei

Cele mai noi