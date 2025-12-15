Zi de foc pentru coaliția de guvernare. Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan este dezbătută și votată în Parlament

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de grupul Pace – Întâi România din Senat și susținută de AUR, va fi dezbătută și votată luni în Parlment. Este nevoie de 233 de voturi pentru validarea acestei inițiative, denumită „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. În a doua parte a zilei, Senatul va vota inclusiv moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu.



Pentru adoptarea moțiunii, Opoziția are nevoie de voturi din rândul parlamentarilor Coaliției PSD–PNL–USR–UDMR. Ilie Bolojan spune că votul pe moțiunea de cenzură va reprezenta un test al solidității actualei coaliții de guvernare.

„Mă bazez pe responsabilitate”, a declarat premierul.

De cealaltă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus posibilitatea ca parlamentarii social-democrați să susțină inițiativa Opoziției.

În lipsa voturilor din coaliție, moțiunea nu are șanse de reușită, fiind necesare 233 de voturi pentru a fi adoptată. Totuși, printre cei 118 semnatari ai moțiunii se regăsește și deputatul Victor Ponta, ales pe listele PSD. Rămâne de văzut dacă nemulțumirile existente în rândul social-democraților se vor traduce într-un gest politic menit să transmită un semnal de avertizare în interiorul coaliției.

Moțiunea „amendează” reformele lui Bolojan

Potrivit Constituţiei, Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, a fost votată.

Guvernul şi-a angajat răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, în ceea ce privește pensia magistraților, însă CCR a amânat până pe 28 decembrie decizia privind proiectul de lege.

Moțiunea critică creșterea taxelor, măsurile privind CASS aplicat anumitor categorii și reducerea bugetului Educației.

