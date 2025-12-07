Prima pagină » Știri politice » Președintele Nicușor Dan pleacă mâine în prima vizită oficială în Franța, de la preluarea mandatului. Sursele Gândul au declarat în exclusivitate că pe agendă se află bilaterala cu Macron, întâlniri cu primărița Parisului, dar și cu românii stabiliți în Franța

07 dec. 2025, 10:53, Știri politice
Sursele Gândul spun că luni și marți președintele Nicușor Dan va fi la Paris, acolo unde va marca prima vizită oficială de la preluarea mandatului.

UPDATE Programul oficial al președintelui Nicușor Dan în 8 și 9 decembrie

08 decembrie 2025
13:15
Primirea Președintelui Parlamentului Marelui Ducat al Luxemburgului, Claude Wiseler – Palatul Cotroceni

21:00
Întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Franceză – Ambasada României în Republica Franceză, Paris (Ora României)

09 decembrie 2025

09:30
Întâlnire cu reprezentanți ai companiilor economice franceze organizat de Mișcarea Întreprinderilor din Franța (Medef) (Ora României)

12:30
Întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo (Ora României)

13:30
Inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris (Ora României)

14:00
Întrevedere cu Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron – Palatul Élysée (Ora României)

17:50
Vizită la fabrica Thales – (Ora României)

Știrea inițială

Prima zi va fi dedicată comunității de români, stabilită în Franța, iar, marți, președintele României se va întâlni cu primărița Parisului, Anne Hidalgo, și cu președintele Emmanuel Macron.

Pe agenda discuțiilor cu Macron vor fi teme precum: securitate, economie, agenda europeană.

Este prima vizită oficială pe care Nicușor Dan o întreprinde în Franța, deși, până în acest moment, a avut întâlniri multiple cu președintele Macron în marja consiliilor și a întâlnirilor despre situația din Ucraina.

Și acum, discuțiile de securitate vor fi cap de afiș. Emmanuel Macron va discuta cu Nicușor Dan imediat după ce se va întoarce de la Londra, acolo unde luni se va întâlni cu premierul Starmer, președintele Zelenski și cancelarul Merz.

Premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron, în iunie 2025, la Haga / Foto: Profimedia

O vizită anunțată

În mesajul adresat de 1 Decembrie României, Emmanuel Macron anunța, de altfel, o viitoare vizită a lui Nicușor Dan în Franța.

„Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive. Așteptând să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumneavoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, Domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”, scria Emmanuel Macron. Vezi mai multe AICI.

Cele mai noi