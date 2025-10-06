Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban

A venit momentul pentru președintele României să-și instaleze echipa de sfătuitori prezidențiali, 16 la număr. La patru luni de la preluarea mandatului.

Nicușor Dan este foarte strict în ceea ce privește ordinea lucrurilor. Potrivit propriei declarații din 25 septembrie, matematica i-a dat „reflexul să pună lucrurile în ordine, atunci când sunt în dezordine”. Astfel, matematica i-a „ordonat” președintelui să-și întregească echipa de consilieri după 4 luni, 10 zile și câteva ore.

Președintele României, domnul Nicușor Dan, a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025, a anunțat Administrația Prezidențială, luni.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, se arată în comunicatul Președinției.

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025. Valentin Naumescu – consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025. Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Cosmin Soare – consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025. Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025. Andrei Popovici – consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025. Ramona Dinu – consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025. Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025. Ștefania Simion – consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025. Diana Punga – consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025. Cristian Roșu – consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025. Andreea Miu – consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025. Ștefan Dragomirescu – consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025. Roxana Butnaru – consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, potrivit Administrației Prezidențiale.

Duminică, Gândul a relatat că lista cu numele consilierilor, aflată deja în forma finală, include nume sonore din politică, diplomație și mediul academic, dar și figuri familiare din perioada mandatului său de primar general.

Surse din Administrația Prezidențială au precizat pentru Gândul că, în ultimele zile, a avut loc o discuție de principiu între președinte și viitorii consilieri.

Nicușor Dan s-a instalat la Cotroceni pe 26 mai. Patru zile mai târziu, a semnat decretul de numire a lui Radu Burnete în funcția de Consilier Prezidențial, începând cu data de 1 iulie 2025.

Pe 30 iunie, a semnat decrete de prelungire pentru consilieri moșteniți, 8 la număr, printre care Cristian Diaconescu și șefa de protocol, Delia Dinu.

