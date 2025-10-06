Sindicaliștii din Guvern vor demisia lui „Don Quijote birocratic”-Mihai Jurca, pentru că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat

Șeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca, este inamicul principal al sindicaliștilor din Guvern. Aceștia îl acuză că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat și cer demisia acestuia pe motiv de abuzuri, minciuni și intimidarea angajaților.

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) solicită public demisia sau demiterea imediată a lui Mihai Jurca din cauză că, spun aceștia, face abuz de putere și comportament neadecvat față de angajați.

În comunicatul transmis de SAALG, sindicaliștii spun că șeful Cancelariei „a început cu o minciună”, susținând că locuința primită de la stat ar fi fost una „modestă, cu două camere”, când în realitate este vorba despre un apartament cu patru camere, amplasat într-o vilă de lux din București.

„Un om care minte cu seninătate chiar despre casa plătită de stat nu poate fi credibil în nicio decizie publică”, consideră sindicaliștii.

Sindicaliștii de la Guvern au și alte acuze la adresa lui Jurca: că ar fi cerut „liste negre” cu angajații care au participat la protestele spontane din Guvern și că a încălcat dreptul constituțional la muncă al subordonaților, blocând transferurile și amenințând cu desființarea unor structuri.

„Cine nu i se supune trebuie să plece în privat, după deviza primită de la șeful său politic: ”, se mai arată în comunicat.

„Reforma lui Mihai Jurca nu este nimic altceva decât o improvizație pe patru roți” mai scriu cei de la SAALG, care mai spun despre șeful Cancelariei că este „campion la fentat legislația, nu la reformă”, acuzându-l că ar fi creat „showroom-uri pick-up” prin artificii administrative, deși instituția pe care o conduce „nu are atribuții de transport marfă”.

„Solicităm prim-ministrului să nu dea dovadă de prudență și, dacă Mihai Jurca refuză să demisioneze, să acționeze cu fermitate și să îl demită pe șeful Cancelariei Prim-ministrului căci acesta a dezamăgit din perspectiva credibilității, a probității morale și a profesionalismului. România are nevoie de oameni de stat, nu de prestidigitatori care scot din pălărie soluții ca să ocolească legea”, se mai arată în finalul comunicatului Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului.

Sindicaliștii îl descriu pe Mihai Jurca drept „un Don Quijote birocratic” care „se bate cu morile de vânt ale propriei incompetențe” și cer premierului demiterea sa imediată, dacă acesta nu își dă demisia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mihai Jurca, culmea IPOCRIZIEI, după ce i-a lăsat pe ceilalți demnitari fără șofer: „Eu beneficiez de un șofer de la SPP”

Jurca, sfidător, după ce a cerut IDENTIFICAREA protestatarilor de la Guvern: Probabil nu i-a întrebat nimeni până acum dacă au fost la muncă