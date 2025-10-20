Prima pagină » Știri politice » Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor

Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor

20 oct. 2025, 20:19, Știri politice
Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor

Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Orașul Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a construit rute ocolitoare.

Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un spital modern, potrivit Bitpress. Primarul a demolat un stadion cu pistă de atletism, printr-un contract de demolare pe sume „halucinant de mari”, scrie publicația. Cu banii împrumutați pentru reabilitarea școlilor, edilul vrea să investească în construirea unui stadion, dar fără pistă de atletism.

„Și pentru a împinge absurdul până la capăt, actualul edil consideră că a nu vota cu ambele mâini ca împrumutul pentru școli să meargă la stadion înseamnă a nu dori ca Piteștiul să aibă un stadion. Această logică strâmbă ar trebui s-o explice primarul PSD Cristian Gentea și părinților care s-au săturat ca generații de copii să învețe în niște școli neprietenoase, degradate și departe de ideea de civilizație.”, relatează Bitpress.

,,Se aruncă acum vina pe consilierii PNL pentru că s-au abținut de la cheltuirea unei sume uriașe pentru stadion. Un lucru este clar și demonstrabil prin simpla vizionare a ședințelor de Consiliu Local: susținem fără nicio rezervă construcția unui stadion nou în Pitești, dar nu cu riscurile uriașe de acum!Ceea ce spunem foarte clar este că nu credem că momentul actual este unul potrivit pentru ca din împrumutul contractat pentru reabilitarea școlilor, 16 milioane de euro – la care se adaugă alte 8 milioane de euro dobândă – să fie alocați pentru a începe un proiect fără nicio garanție că va fi dus la capăt! Nu putem pune cetățenii în această situație! Poate că da, poate chiar se va începe construcția în 2026 sau 2027. Dar nu există nicio garanție că lucrările vor continua după aceea. Nici Guvernul, nici altă instituție nu își poate asuma public fără rezerve finanțarea completă a proiectului.Să luăm exemplul sălii de sport de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”: nici acum, după 4 ani de la începerea lucrărilor, nu s-a efectuat recepția finală a lucrării. Cum va fi pentru un stadion cu 15 000 de locuri?În plus, s-a discutat prea puțin despre costurile reale: încă 2 milioane de euro pentru tragerea utilităților, 1,47 milioane de euro cofinanțare și cheltuieli anuale de întreținere deloc neglijabila, în afara celor 24 milioane de euro.” a explicat consilierul local PNL Răzvan Șerbănoiu.Potrivit acestuia, ,,prioritățile orașului sunt altele”: ,,trafic sufocant – avem nevoie de un alt pod peste Argeș; spitalul plin de boli și lipsuri. Nu trăim vremuri ușoare care să garanteze că un stadion nou se va finaliza. Momentul actual nu este unul responsabil. Întrebarea este simplă: vrem să amanetăm orașul și banii piteștenilor pentru un risc enorm, sau să investim în nevoile reale ale comunității?”.

,,Ni s-a cerut votul pentru alocarea a nu mai puțin de 20 milioane de euro – peste 100 de milioane de lei pentru acest proiect. Facem precizarea, din capul locului, că atunci când s-a demarat construirea acestui stadion, prin 2021, majoritatea in CL era asigurată de PNL- USR și, pentru că la vremea respectivă era vorba să dăm doar 1,74% din totalul de peste 100 milioane de euro, am votat toți, cu condiția construirii și a unui stadion de atletism. Această condiție a dispărut deja, conform documenetelor de la CNI, nu cum s-a menționat eronat, în ședința de CL, că s-ar face. Noi, consilierii PNL, în urma discuțiilor avute cu mulți dintre votanții noștri, am considerat că nu este oportun să alocăm acum acești bani, fără nicio siguranță că Guvernul, prin CNI, va aloca restul de bani, începând cu 2027, ba chiar cu certitudinea că din păcate lucrurile nu vor reveni aşa curand pe un făgaş normal, la cum se opun unii reformelor atât de necesare. Vedem cum primarul se filmează pe locul stadionului pe care l-a demolat în grabă și spune că SPERĂ (nu sunteți sigur?) să înceapă construcția cât de curând , omițând să spună că nu are cum mai repede de 1 ianuarie 2026, pentru că banii aceștia se alocă abia în urmatorul exercițiu financiar. Da, ne dorim şi stadion, dar, având în vedere că alocăm banii dintr-o linie de credit contractată de Piteşti in 2023, bani la care, evident, plătim și dobânzi, și nu mici, peste 6 milioane de euro‼Pe scurt, noi ne-am abținut la votul acestui proiect, considerând că este mult mai important, dacă tot avem banii, să cofinanțăm construirea unui Spital, să construim măcar un nou pod peste râul Argeș, să reparăm strada Depozitelor și restul străzilor, să dotăm școlile care au hârtie igienică și săpun doar când vine ARACIPUL și multe alte priorități, până la stadion… PS: majoritatea care a asigurat trecerea proiectului a fost formata din PSD- AUR-USR.”

Sursa Foto: primariapitesti.ro

Autorul recomandă: România se zbate, Oradea petrece. Orașul lui Bolojan se pregătește să spargă 2,5 milioane de lei pe concerte. În plină AUSTERITATE. Delia și Carla’s Dreams vor urca pe scenă

Mediafax
Cum va fi vremea până la finalul lunii octombrie? Prognoza pentru următoarele două săptămâni pe regiuni
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de tragedie
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Totul despre decizia prin care CCR a amânat reforma pensiilor speciale – ce urmează pentru Guvern și magistrați
Mediafax
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Click
Ce pensii vor întârzia două zile în noiembrie. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus?
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
KanalD
Tragedie în familia unui mare fotbalist! Fiul său a murit la doar 21 de ani, în urma unui accident de tractor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
CE FACI dacă simți MIROS de GAZ în casă?
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat. Mihai Tatulici a aflat ce e în spatele fațadei: Milioane de tembeli abia așteaptă să se îndrăgostească!
Evz.ro
Horoscopul lui Dom' Profesor,   21 octombrie 2025. Nikita Mihalkov la 80 de ani
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
Gestul lui Ahmed, făcut zob! Veronica l-a desființat cu replici de neuitat: "Ce să fac eu cu tine? Ia mâna de pe mine". Concurentul din Casa Iubirii EXPLODEAZĂ după umilința publică: "Cum adică ce să faci cu mine?". REACȚIA lui te lasă fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Noi cercetări arată că un îndulcitor ar putea ajuta la creșterea părului
EXTERNE Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza
21:28
Uniunea Europeană ia în considerare impunerea unor sancțiuni ISRAELULUI. Kaja Kallas insistă asupra furnizării ajutorului umanitar către Fâșia Gaza
EXTERNE UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie
21:14
UE vrea să accepte noi membri fără a le acorda drepturi depline de vot. Republica Moldova și Ucraina ar putea profita de ocazie
ULTIMA ORĂ Bulgaria anunță că și-ar putea DESCHIDE spațiul aerian pentru Vladimir Putin
20:43
Bulgaria anunță că și-ar putea DESCHIDE spațiul aerian pentru Vladimir Putin
BREAKING NEWS Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
20:31
Ilie Bolojan NU demisionează. Premierul își încalcă promisiunea făcută înainte de decizia CCR. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp
ECONOMIE După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția”, dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă
20:29
După ce guvernul lui a băgat economia în corzi, Nicușor Dan vine cu „soluția”, dar din 2026. Multe vorbe, nicio acțiune concretă
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
20:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga