Primarul care a demolat un STADION cu pistă de atletism a îndatorat orașul pentru unul nou, fără pistă. Banii erau meniți pentru renovarea școlilor

Primarul Piteștiului, Cristian Gentea de la PSD, s-a împrumutat să reabiliteze școli, dar a îngropat banii în stadion. Orașul Pitești este sufocat din cauza traficului rutier fiindcă administrația locală nu a construit rute ocolitoare.

Este printre puținele orașe care nu are un parc industrial. Școlile și grădinițele sunt în stare precară. Nu există un spital modern, potrivit Bitpress. Primarul a demolat un stadion cu pistă de atletism, printr-un contract de demolare pe sume „halucinant de mari”, scrie publicația. Cu banii împrumutați pentru reabilitarea școlilor, edilul vrea să investească în construirea unui stadion, dar fără pistă de atletism.

„Și pentru a împinge absurdul până la capăt, actualul edil consideră că a nu vota cu ambele mâini ca împrumutul pentru școli să meargă la stadion înseamnă a nu dori ca Piteștiul să aibă un stadion. Această logică strâmbă ar trebui s-o explice primarul PSD Cristian Gentea și părinților care s-au săturat ca generații de copii să învețe în niște școli neprietenoase, degradate și departe de ideea de civilizație.”, relatează Bitpress.

,,Se aruncă acum vina pe consilierii PNL pentru că s-au abținut de la cheltuirea unei sume uriașe pentru stadion. Un lucru este clar și demonstrabil prin simpla vizionare a ședințelor de Consiliu Local: susținem fără nicio rezervă construcția unui stadion nou în Pitești, dar nu cu riscurile uriașe de acum!Ceea ce spunem foarte clar este că nu credem că momentul actual este unul potrivit pentru ca din împrumutul contractat pentru reabilitarea școlilor, 16 milioane de euro – la care se adaugă alte 8 milioane de euro dobândă – să fie alocați pentru a începe un proiect fără nicio garanție că va fi dus la capăt! Nu putem pune cetățenii în această situație! Poate că da, poate chiar se va începe construcția în 2026 sau 2027. Dar nu există nicio garanție că lucrările vor continua după aceea. Nici Guvernul, nici altă instituție nu își poate asuma public fără rezerve finanțarea completă a proiectului.Să luăm exemplul sălii de sport de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”: nici acum, după 4 ani de la începerea lucrărilor, nu s-a efectuat recepția finală a lucrării. Cum va fi pentru un stadion cu 15 000 de locuri?În plus, s-a discutat prea puțin despre costurile reale: încă 2 milioane de euro pentru tragerea utilităților, 1,47 milioane de euro cofinanțare și cheltuieli anuale de întreținere deloc neglijabila, în afara celor 24 milioane de euro.” a explicat consilierul local PNL Răzvan Șerbănoiu.Potrivit acestuia, ,,prioritățile orașului sunt altele”: ,,trafic sufocant – avem nevoie de un alt pod peste Argeș; spitalul plin de boli și lipsuri. Nu trăim vremuri ușoare care să garanteze că un stadion nou se va finaliza. Momentul actual nu este unul responsabil. Întrebarea este simplă: vrem să amanetăm orașul și banii piteștenilor pentru un risc enorm, sau să investim în nevoile reale ale comunității?”.

,,Ni s-a cerut votul pentru alocarea a nu mai puțin de 20 milioane de euro – peste 100 de milioane de lei pentru acest proiect. Facem precizarea, din capul locului, că atunci când s-a demarat construirea acestui stadion, prin 2021, majoritatea in CL era asigurată de PNL- USR și, pentru că la vremea respectivă era vorba să dăm doar 1,74% din totalul de peste 100 milioane de euro, am votat toți, cu condiția construirii și a unui stadion de atletism. Această condiție a dispărut deja, conform documenetelor de la CNI, nu cum s-a menționat eronat, în ședința de CL, că s-ar face. Noi, consilierii PNL, în urma discuțiilor avute cu mulți dintre votanții noștri, am considerat că nu este oportun să alocăm acum acești bani, fără nicio siguranță că Guvernul, prin CNI, va aloca restul de bani, începând cu 2027, ba chiar cu certitudinea că din păcate lucrurile nu vor reveni aşa curand pe un făgaş normal, la cum se opun unii reformelor atât de necesare. Vedem cum primarul se filmează pe locul stadionului pe care l-a demolat în grabă și spune că SPERĂ (nu sunteți sigur?) să înceapă construcția cât de curând , omițând să spună că nu are cum mai repede de 1 ianuarie 2026, pentru că banii aceștia se alocă abia în urmatorul exercițiu financiar. Da, ne dorim şi stadion, dar, având în vedere că alocăm banii dintr-o linie de credit contractată de Piteşti in 2023, bani la care, evident, plătim și dobânzi, și nu mici, peste 6 milioane de euro‼Pe scurt, noi ne-am abținut la votul acestui proiect, considerând că este mult mai important, dacă tot avem banii, să cofinanțăm construirea unui Spital, să construim măcar un nou pod peste râul Argeș, să reparăm strada Depozitelor și restul străzilor, să dotăm școlile care au hârtie igienică și săpun doar când vine ARACIPUL și multe alte priorități, până la stadion… PS: majoritatea care a asigurat trecerea proiectului a fost formata din PSD- AUR-USR.”

Sursa Foto: primariapitesti.ro

