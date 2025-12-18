Bolojan plătește 1,9 miliarde de lei pentru restanțele din Sănătate. Cele mai mari datorii, la concediile medicale

În ședința de guvern de joi, premierul Ilie Bolojan a aprobat plata în valoare de 1,9 miliarde de lei pentru restanțele din domeniul sănătății. Măsura vine pentru a debloca plăți restante și pentru a reduce presiunea financiară asupra instituțiilor și a mediului economic. Un miliard de lei din suma alocată către CNAS este destinat decontării concediilor medicale – plată care a ajuns în acești bani doar în luna aprilie. La restul, decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și pentru plata serviciilor medicale furnizate în spitale, suma alocată a fost de 964 de milioane de lei.

Aproape 2 miliarde de lei vor ajunge la Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Serviciile medicale și decontarea medicamentelor

Aproape jumătate din suma totală, 964 de milioane de lei, va fi folosită pentru decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală, precum și pentru plata serviciilor medicale furnizate în spitale, scadente în luna decembrie. Practic, acești bani acoperă tratamentele și serviciile medicale deja acordate pacienților, dar care nu au fost încă plătite de stat.

Concediile medicale restante

Cei mai mulți bani merg către concediile medicale restante, aproximativ 1 miliard de lei. În prezent, angajatorii plătesc mai întâi aceste concedii, iar apoi statul îi rambursează.

Din cauza întârzierilor, multe firme au trebuit să suporte cheltuielile din propriul buget pentru perioade mai lungi. Prin această alocare, Guvernul va achita restanțele, ceea ce ar trebui să mai elibereze lichiditate în companii și să ajute la reluarea normală a plăților în economie.

Noile plăți nu schimbă deficitul bugetar

Transferurile sunt realizate în limitele bugetului aprobat, iar ținta de deficit de 8,4% din PIB este menținută.

Evoluția favorabilă a finanțelor publice din ultimele șase luni a fost susținută de o mai bună coordonare a fondurilor bugetare și europene, de adaptarea PNRR și de măsuri de disciplină bugetară și creștere a veniturilor.

