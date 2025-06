Primul oficial american care vine în România pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan

„Sunt pe punctul de a pleca într-o scurtă călătorie în Europa. În România, voi fi primul oficial al guvernului SUA care se va întâlni cu noul președinte pro-occidental ales.” a scris senatorul Chris Murphy pe platforma X.

Membru al Partidului Democrat aflat în opoziție la Washington, a anunțat într-un mesaj video că se va întâlni în zilele următoare cu Nicușor Dan.

„În România este un nou președinte, care a obținut o victorie neașteptată împotriva unui candidat pro-Trump, de dreapta”, mai spune Murphy în mesajul video.

I’m about to leave for a short trip to Europe. In Romania, I will be the first U.S. government official to meet their newly elected pro-Western President.

In France, I will give a speech on the need for the U.S. and Europe to work together to prevent massive job loss from AI. pic.twitter.com/aIkxsP8uqv

— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) June 18, 2025