PRINS pe microfon – Trump îi șoptește lui Macron: „Cred că vrea să facă o înțelegere” (VIDEO)

Înainte de întâlnirea cu liderii europeni, de la Casa Albă, președintele Donald Trump i-a șoptit lui Emmanuel Macron că Vladimir Putin „vrea să facă o înțelegere”. Șoaptele au fost captate de un microfon aflat pe masă.

Trump și Macron erau în picioare în East Room, înainte de începutul reuniunii cu liderii europeni și Volodimir Zeenski, așteptând ca ceilalți să se alăture. Unul dintre microfoane era pornit și a înregistrat ce-i spunea liderul american președintelui francez.

„Cred că vrea să facă o înțelegere”, i-a șoptit Trump președintelui francez Emmanuel Macron.

„Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, ai înțeles? Oricât de nebunesc ar suna.”

De asemenea, se aude că Trump vorbește despre organizarea unei întâlniri trilaterale între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, despre care Trump a declarat public că crede că va avea loc.

Trump s-a întâlnit vineri cu Putin în Alaska, prima lor întâlnire din 2019, pentru a începe discuțiile despre venirea lui Putin la masa negocierilor de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

