PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și prim-vicepreședinte PSD, spune că data alegerilor pentru Primăria Capitalei ține exclusiv de premierul Ilie Bolojan, subliniind că PSD nu decide asupra calendarului electoral din București. Cât despre Congresul PSD, prim-vicepreședintele social-democraților susține că Sorin Grindeanu va anunţa această dată în următoarele zile.

„PSD nu are cum să aibă un punct de vedere altul decât cel legal. Vă reamintesc că decizia organizării alegerilor este exclusiv la latitudinea premierului, astfel încât, dacă premierul României hotărăşte că astăzi este oportun să emită ordonanţă, dânsul poate organiza alegeri. Ce se întâmplă după chestiunea asta, este o cu totul şi cu totul altă problemă. Repet, este foarte important să organizăm alegeri, este important să respectăm legislaţia în vigoare, lucrul acesta nu-l decide Partidul Social Democrat, pentru că nu deţine poziţia de prim ministru, este exclusiv decizia premierului”, spune Daniel Băluță despre alegerile la Primăria Capitalei.

Edilul Sectorului 4 precizează că partidul din care face parte poate influența doar organizarea congresului PSD, care va avea loc „cât mai curând posibil”, iar o decizie privind data alegerilor la Capitală ține de Guvern.

„Sunt convins că în următoarele zile domnul preşedinte Sorin Grindeanu, preşedinte interimar, va anunţa momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN.

O să fie şi congres, nu e nici un fel de problemă. O să fie şi congresul, o să fie şi alegeri în Bucureşti. Toate lucrurile astea se vor se vor întâmpla, respectând termenele legale şi într-o direcţie şi într-o altă direcţie. În privinţa congresului PSD, faţă de alegerile locale, avem un mare avantaj pentru că pe astea le stabileşte Partidul Social Democrat, data Congresului, în timp ce data alegerilor pentru Primăria Bucureşti este stabilită exclusiv de premierul României”, adaugă Băluță.

Foto: Alexandra Pandrea

Video: Facebook/ Daniel Băluță