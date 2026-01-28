Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță a plecat în vizită oficială în blugi. Ministrul face parte din delegația premierului Ilie Bolojan, din Germania

28 ian. 2026, 10:59, Știri politice
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a atras din nou atenția după ce a participat la o întâlnire oficială din Germania, în cadrul vizitei efectuate de premierul Ilie Bolojan la Berlin…în blugi.  În fotografia de grup realizată la întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, Miruță este singurul care apare în blugi, purtând un sacou casual și fără cravată, în timp ce ceilalți participanți, inclusiv premierul, sunt îmbrăcați în costume formale, conform protocolului specific unor astfel de vizite.

La poza de grup ocazionată de întâlnirea delegației române cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Germaniei, ministrul român al Apărării a apărut într-o postură relaxată, inclusiv vestimentar.

Episodul vine la scurt timp după un alt val de reacții negative generate de declarațiile recente ale lui Miruță despre Nicolae Ceaușescu, pe care l-a descris drept „patriot” în anumite privințe. Afirmațiile au fost contestate public, iar Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului i-a solicitat să-și ceară scuze public pentru relativizarea regimului comunist.

