Radu Miruță spune că România trebuie să producă mai mult în industria de apărare, nu doar să cumpere „de pe raft”. Realitatea, însă, e alta: fabricile arată ca și cum ar fi abandonate, oamenii lipsesc, tehnologia lipsește, iar tot drumul până la „made in Romania” costă enorm.

„Vorbesc despre ceea ce am făcut cu fabrica de pulberi de la Victoria, unde e cunoscut că s-a semnat cu Rheinmetall și am introdus în contract obligația de interacțiune cu furnizorii local, nu de drag, ci de obligație. România va produce arme de asalt. (…) Vii cu tehnologia pe care noi nu o avem, și încet, încet, parte din angajații noștri vor învăța și ei să utilizeze tehnologia asta care va rămâne la noi. Dacă după asta, economia din industria națională de apărare nu va fi în stare să deruleze contracte în continuare, aducându-le tehnologia asta nouă aici, nu mai ai nicio speranță”, spune ministrul Apărării.

Discuția a pornit de la programul SAFE, un mecanism de finanțare care include atât proiecte civil-militare (cum ar fi bucăți de autostradă utile pentru mobilizare), cât și investiții directe în înzestrarea armatei și industria de apărare.

Întrebat ce investiții urmează să apară anul acesta, ministrul Apărării a explicat că din 34 de proiecte, 21 au legătură directă cu înzestrarea armatei și însumează 11,68 miliarde de euro. Practic, partea grea din SAFE merge spre armată.

„Cele 21 de proiecte care au legătură exclusivă cu Ministerul Apărării, sunt proiecte care, de fapt, au fost mutate pe linia asta de finanțare din planul de înzestrare al armatei. Armata are un plan de înzestrare aprobat în CSAT multianual, care este cu o listă suficient de lungă. Parte din lista asta a fost mutată să meargă prin safe, să fie finanțată prin SAFE”, spune Miruță.

Lista există, dar detaliile sunt clasificate

Ministrul a precizat că nu poate oferi toate detaliile, pentru că o bună parte din informație e clasificată. A spus însă că a cerut declasificarea și că aceasta ar putea veni chiar săptămâna viitoare.

Până atunci, a oferit câteva exemple: mașini de luptă pentru infanterie, arme de asalt pentru militari, drone, apărare antiaeriană, muniție, radare și inclusiv o componentă navală, cu nave de patrulare care ar putea fi construite în România.

Producem în România? Da, dar nu chiar tot

Mesajul central a fost unul de „realism strategic”: unele lucruri pot fi produse local, altele nu.

De exemplu, ministrul a dat cazul rachetelor Mistral, cumpărate din Franța, printr-o achiziție comună cu mai multe țări, ceea ce a dus la un preț mai mic. Aici nu s-a pus problema producției exclusive în România, din cauza nivelului de tehnologie.

În schimb, la armele de asalt, Miruță spune că ar fi „irațional strategic” să le producem în altă parte.

„Ar fi irațional strategic să spui că e pușca pe care o are fiecare militar, dar în caz de război tu depinzi de altul să ți-o dea. Deci e clar că trebuie să se producă în România”, a spus ministrul.

„În fabricile noastre cresc copaci la propriu”

Ministrul a recunoscut și tabloul sumbru din teren. Industria națională de armament arată ca o zonă abandonată.

„În fabricile noastre cresc copaci la propriu”, a spus el.

