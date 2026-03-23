Radu Miruță recunoaște că România are capacități limitate, dar nu exclude ipoteza implicării în deblocarea Strâmtorii Ormuz

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat, luni seară, la B1 TV, că afirmațiile sale, despre participarea României la dezescaladarea situației în Strâmtoarea Ormuz, au fost făcute într-un context ipotetic. Miruță recunoaște că Armata Română are capacități limitate, dar cu toate acestea, nu exclude scenariul implicării țării noastre în conflict.

Radu Miruță a oferit clarificări, după declarațiile sale despre trimiterea de trupe în Strâmtoarea Ormuz. Acesta a subliniat că a prezentat un context ipotetic și că orice inițiativă presupune discuții cu cele șase țări care solicită deblocarea zonei.

„Președintele României a declarat că România să fie printre țările care participă la discuții pentru o soluție în Strâmtoarea Ormuz. Eu explic opțiunile prin care Armata Română ar putea, ipotetic, contribui. Cele șase țări trebuie să discute pentru a face o lista cu necesități. Nu suntem acolo. Nicușor Dan a spus că România intră în camera celor care vor discuta asta”, a declarat Miruță.

„România are opțiuni limitate”

Ministrul Apărării a recunoscut că România nu dispune de capacități militare complexe, însă nici nu e exclus complet posibilitatea ca țara noastră să se implice în dezescaladarea situației.

„România are opțiuni limitate, raportate la capacitățile sale. România are experiență pe deminare. România are ofițeri de stat major, scafandri performanți, are acces la o serie de informații de inteligence care pot crea o imagine mai clară a situației din zonă. România este conectată cu parteneri internaționali, se întâmplă asta în toate țările sănătoase la cap”, a mai adăugat Radu Miruță.

FOTO: Facebook