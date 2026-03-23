Institutul „Elie Wiesel” îl acuză pe Miruță că distorsionează memoria istorică a Regimentului 89 și cere „responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați”

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Institutul „Elie Wiesel” a acuzat conducerea Ministerul Apărării Naționale că gestionează greșit și distorsionează memoria istorică a Regimentului 89 Infanterie și contestă poziția ministerului, care neagă implicarea regimentului în Pogromul de la Iași, deși – potrivit institutului – există documente care arată contrariul.

Institutul „Elie Wiesel” acuză MApn că gestionează greșit și distorsionează memoria istorică a Regimentului 89 Infanterie

În același comunicat, instituția critică faptul că ministerul ar minimaliza sau relativiza responsabilitatea armatei în crimele împotriva evreilor, într-un mod similar discursului din anii ’90. „Elie Wiesel” consideră problematică ideea că statul își poate onora veteranii „fără restricții morale”, sugerând că acest lucru ignoră crimele comise în trecut. De altfel, instituția cere explicit ca armata să-și asume și recunoască greșelile istorice, nu doar să își celebreze eroii.

”Institutul „Elie Wiesel” își exprimă public consternarea pentru felul în care conducerea Ministerului Apărării Naționale a ales să gestioneze memoria Regimentului 89 Infanterie. Pe 11 decembrie 2025, reprezentanții Institutului menționau în conferința de presă faptul că nu există consemnări arhivistice despre activitatea militară a lui Vasile Banu față de populațiile civile în zonele de război la care a participat. În același timp, pe baza documentelor de arhivă, am afirmat cu claritate că unități din Regimentul 89 Infanterie au participat la Pogromul de la Iași precum și la prigoana împotriva evreilor în Basarabia sau dincolo de Nistru. Ne exprimăm speranța că anul acesta, când se marchează 85 de ani de la Pogromul de la Iași, masacrele din Basarabia și Bucovina precum și deportările în Transnistria, activitățile de celebrare ale celui de-Al Doilea Război Mondial să fie organizate cu responsabilitate și empatie și pentru civilii nevinovați – femei, copii, bătrâni și bărbați care au fost asasinați doar pentru că erau evrei”, se arată în comunicatul emis.