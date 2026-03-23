După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz

După ce în urmă cu două luni anunța că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, Ministrul Apărării a făcut din nou declarații curajoase. Radu Miruță a declarat că țara noastră poate participa la dezescaladarea situaţiei din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii și chiar ”cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”. 

Recent, Nicuşor Dan a transmis că România se alătură eforturilor de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz, iar acum Radu Miruță a făcut din nou câteva afirmații îndrăznețe. Ministrul Apărării a precizat că România poate participa la dezescaladarea situaţiei din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii și chiar ”cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”.

Radu Miruță: ”Putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii”

”Deocamdată s-a luat o decizie ca România, alături de alte ţări, să sprijine o astfel de situaţie, preşedintele României a anunţat asta. Analizăm, în funcţie de disponibilitatea şi a celorlalţi parteneri, care este necesarul raportat la disponibilitate a noastră. Am căpătat ceva experienţă cu deminarea în Marea Neagră pe parcursul ultimilor ani, putem participa cu ofiţeri de stat major, eventual cu schimb de informaţii din astea care pot ajuta la astfel de situaţii, inclusiv cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”, a precizat ministrul Apărării.

De altfel, ministrul Apărării a menționat că acţiunile concrete vot fi realizate doar împreună cu partenetii internaţionali: ”În funcţie şi de disponibilitatea celorlalţi parteneri, vom vedea împreună cum vom participa, dar ne menţinem această disponibilitate”.

Miruță a fost întrebat dacă România va participa sau nu cu nave în zonă, însă ministrul a transmis că niciuna dintre ţări nu a anunţat exact cu ce participă, astfel că nici România nu știe exact, momentan.

”Haideţi să vedem întâi care sunt necesităţile pentru o astfel de operaţie. Nici celelalte ţări nu au pus pe masă cu liniuţă capabilităţile cu care vor participa. A fost o decizie a acestor ţări de a-şi anunţa intenţia de a participa. Ca în orice astfel de situaţie, optimizarea participării este în funcţie de discuţia între toţi partenerii care au anunţat participare”, a mai declarat ministrul.

