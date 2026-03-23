Prima pagină » Știri politice » Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE

Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE

Ruxandra Radulescu
Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE

USR anunță pe pagina de Facebook că ministrul Apărării, Radu Miruță, ar fi descoperit nereguli grave în cadrul instituției pe care o conduce. Oficialul a anunțat Direcția Națională Anticorupție (DNA) cu privire la atribuirea unor contracte pentru echipament militar, în valoare de zeci de milioane de euro către o singură firmă. Potrivit USR-ului, presupusele nereguli sesizate de Miruță ar justifica necesitatea împrumutului SAFE de 17 miliarde de lei, intens criticat de sindicaliștii din domeniul Apărării. 

Ministrul Radu Miruță a depus sesizare la DNA împotriva companiei Pop Industry, care ar fi câștigat contracte în valoare totală de aproximativ 66 de milioane de euro cu instituții ale statului, inclusiv Ministerul Apărării, Administrația Națională a Rezervelor de Stat, IGSU și Poliția Română. Informațiile au fost preluate de USR din investigația publicației DeFapt.ro, afiliată unui ONG cu același nume.

„Radu Miruţă a sesizat DNA. Când a ajuns la Ministerul Apărării, a cerut un lucru simplu: să îi fie arătat cum se cheltuie banii.
Ce a găsit O singură firmă – Pop Industry – a câștigat contracte de 𝟲𝟲 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 cu statul. De la Armată. De la Rezervele de Stat. De la IGSU. De la Poliție.”

Actele de corupție ar fi fost facilitate de o condiție tehnică în contract care ar impune 18.000 mm coloană de apă pentru corturi, deși standardul ar fi de 3.000 de metri. Acest aspect ar fi redus radical concurența, astfel încât doar firma Pop Industry ar fi acceptat contractul în valoare de 44 de milioane de lei.

„Cum? Simplu.  Cineva a pus o condiție tehnică de 18.000 mm coloană de apă pentru corturi. Cerința normală e de 3.000 mm. De șase ori mai mult decât e nevoie. Fără nicio justificare. Doar ca să se asigure că nimeni altcineva nu poate participa la licitație.
Rezultat Un singur ofertant eligibil. Pop Industry. Contracte de 44 de milioane de lei. Întregul mecanism e prezentat de jurnaliștii de la @defapt.ro”, se menționează în postarea USR-ului.

De asemenea, potrivit investigației publlicației defapt.ro, containere militare în valoare de 7,6 milioane de euro ar fi fost livrate cu specificații diferite față de cele contractate.

„Ancheta de presă mai arată cum containere militare de 𝟳,𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼, cumpărate pentru unitățile de la Făgăraș și Smârdan, au fost livrate cu produse diferite de cele din contract – mărci mai ieftine, fără justificare. Unele nu erau branșate la curent. Lipseau unități de aer condiționat și ferestre. Schema grafică din oferta tehnică nu corespundea cu ce s-a livrat efectiv.
Și comisiile de recepție? Au semnat că totul e în regulă.

Citiți din nou: au primit altceva decât ce au plătit, și au semnat că e bine”, mai precizează USR-ul.

USR-ul subliniază la sfârșitul postării că ministrul Radu Miruță a făcut aceste verificări, în contextul împrumutului de 17 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei, prin programul SAFE.

„Radu Miruță a fost sesizat Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor din minister. Și a fost sesizat DNA pentru condițiile restrictive care au trucat licitația de corturi. Asta găsești când sapi puțin. Firme de apartament care câștigă zeci de milioane de la stat. Condiții tehnice inventate ca să elimine concurența. Comisii care semnează fără să verifice. Și un sistem care a funcționat ani de zile fără ca nimeni să pună vreo întrebare.

Acum se pun întrebările. În așteptarea banilor din SAFE pentru înzestrarea Armatei, se face curățenie. Pentru că soldații români merită echipament real, nu resturi de la firme cu relații”, se mai arată în postare.

FLASH NEWS Alfred Simonis: E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba
16:29
Alfred Simonis: E gata! Definitiv! Avem constructor desemnat pentru construirea stadionului Dan Păltinișanu și nimic nu se mai poate schimba
FLASH NEWS Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei
16:18
Nicușor Dan îl propune pe Dacian Cioloș ca secretar general al Organizației Internaționale a Franconiei
REACȚIE Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat
15:50
Victor Ponta: Ce plafonează, de fapt, Guvernul? Refuză să reducă din cei 60% pe care îi încasează statul și, în schimb, intervine asupra celor aproximativ 5% care aparțin mediului privat
FLASH NEWS Soluțiile AUR pentru ieșirea din criză: Parlament cu 300 de aleși, reformă administrativă, reducerea TVA
15:30
Soluțiile AUR pentru ieșirea din criză: Parlament cu 300 de aleși, reformă administrativă, reducerea TVA
FLASH NEWS AUR s-a ținut de cuvânt. A atacat la Curtea Constituțională Legile bugetului
14:51
AUR s-a ținut de cuvânt. A atacat la Curtea Constituțională Legile bugetului
REACȚIE Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
14:00
Oana Gheorghiu revine cu detaliile întâlnirii de la Bruxelles cu Nicușor Dan. „E greu de acceptat că reforma nu înseamnă răsturnări de mese și scandal”
Mediafax
UPDATE. Trump anunță „negocieri productive” cu Iranul, schimbarea regimului și oprește atacurile timp de 5 zile/ Prețul petrolului scade cu 13%/ Teheranul neagă discuțiile cu SUA/ Dezvăluiri din negocierile SUA – Iran
Digi24
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
Cancan.ro
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
Războiul din Iran arată limitele puterii americane
Mediafax
Scandal puternic în Ungaria, înaintea alegerilor cruciale: telefonul ministrului de externe, Peter Szijjártó, ar fi fost interceptat de serviciile secrete. Jurnaliști implicați, discuții cu Serghei Lavrov
Click
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
Digi24
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
O mai ţii minte pe Ioana Moldovan, fostă prezentatoare la Pro TV? Cum arată acum, la 49 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Descopera.ro
Când „eu, eu, eu” devine regula în conversații: Cum te aperi de interlocutorii care te folosesc drept „public”
RĂZBOI SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
17:47
SUA poartă discuții cu un înalt oficial din conducerea Iranului. Unde poate avea loc întâlnirea dintre cele două delegații
FLASH NEWS Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
17:42
Alertă sanitară. Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Anunțul ministrului Sănătății
EXCLUSIV Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
17:35
Primăria Constanța răspunde în exclusivitate pentru Gândul cât încasează după ce a vândut la fier vechi navele simbol ale orașului
APĂRARE După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
17:30
După ce trimitea trupe în Groenlanda să lupte împotriva americanilor, acum Miruță vrea să participe alături de americani la deblocarea Strâmtorii Ormuz
ENERGIE China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
17:27
China plafonează prețurile la carburanți pentru a ușura povara care apasă pe consumatori. În România, motorina a trebuit să ajungă la 10 lei ca guvernul Bolojan să instituie starea de criză
EXTERNE Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari
17:15
Grecii se înarmează până în dinți. Ce arme vor să cumpere. Valoarea totală este de câteva miliarde de dolari

Cele mai noi

Trimite acest link pe