Radu Miruță sesizează DNA-ul pentru contracte ilegale la Ministerul Apărării. Cum încearcă USR-ul să justifice controversatul programul SAFE

USR anunță pe pagina de Facebook că ministrul Apărării, Radu Miruță, ar fi descoperit nereguli grave în cadrul instituției pe care o conduce. Oficialul a anunțat Direcția Națională Anticorupție (DNA) cu privire la atribuirea unor contracte pentru echipament militar, în valoare de zeci de milioane de euro către o singură firmă. Potrivit USR-ului, presupusele nereguli sesizate de Miruță ar justifica necesitatea împrumutului SAFE de 17 miliarde de lei, intens criticat de sindicaliștii din domeniul Apărării.

Ministrul Radu Miruță a depus sesizare la DNA împotriva companiei Pop Industry, care ar fi câștigat contracte în valoare totală de aproximativ 66 de milioane de euro cu instituții ale statului, inclusiv Ministerul Apărării, Administrația Națională a Rezervelor de Stat, IGSU și Poliția Română. Informațiile au fost preluate de USR din investigația publicației DeFapt.ro, afiliată unui ONG cu același nume.

„Radu Miruţă a sesizat DNA. Când a ajuns la Ministerul Apărării, a cerut un lucru simplu: să îi fie arătat cum se cheltuie banii.

Ce a găsit O singură firmă – Pop Industry – a câștigat contracte de 𝟲𝟲 𝗱𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼 cu statul. De la Armată. De la Rezervele de Stat. De la IGSU. De la Poliție.”

Actele de corupție ar fi fost facilitate de o condiție tehnică în contract care ar impune 18.000 mm coloană de apă pentru corturi, deși standardul ar fi de 3.000 de metri. Acest aspect ar fi redus radical concurența, astfel încât doar firma Pop Industry ar fi acceptat contractul în valoare de 44 de milioane de lei.

„Cum? Simplu. Cineva a pus o condiție tehnică de 18.000 mm coloană de apă pentru corturi. Cerința normală e de 3.000 mm. De șase ori mai mult decât e nevoie. Fără nicio justificare. Doar ca să se asigure că nimeni altcineva nu poate participa la licitație.

Rezultat Un singur ofertant eligibil. Pop Industry. Contracte de 44 de milioane de lei. Întregul mecanism e prezentat de jurnaliștii de la @defapt.ro”, se menționează în postarea USR-ului.

De asemenea, potrivit investigației publlicației defapt.ro, containere militare în valoare de 7,6 milioane de euro ar fi fost livrate cu specificații diferite față de cele contractate.

„Ancheta de presă mai arată cum containere militare de 𝟳,𝟲 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗮𝗻𝗲 𝗱𝗲 𝗲𝘂𝗿𝗼, cumpărate pentru unitățile de la Făgăraș și Smârdan, au fost livrate cu produse diferite de cele din contract – mărci mai ieftine, fără justificare. Unele nu erau branșate la curent. Lipseau unități de aer condiționat și ferestre. Schema grafică din oferta tehnică nu corespundea cu ce s-a livrat efectiv.

Și comisiile de recepție? Au semnat că totul e în regulă. Citiți din nou: au primit altceva decât ce au plătit, și au semnat că e bine”, mai precizează USR-ul.

USR-ul subliniază la sfârșitul postării că ministrul Radu Miruță a făcut aceste verificări, în contextul împrumutului de 17 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei, prin programul SAFE.

„Radu Miruță a fost sesizat Direcția de prevenire și investigare a corupției și fraudelor din minister. Și a fost sesizat DNA pentru condițiile restrictive care au trucat licitația de corturi. Asta găsești când sapi puțin. Firme de apartament care câștigă zeci de milioane de la stat. Condiții tehnice inventate ca să elimine concurența. Comisii care semnează fără să verifice. Și un sistem care a funcționat ani de zile fără ca nimeni să pună vreo întrebare. Acum se pun întrebările. În așteptarea banilor din SAFE pentru înzestrarea Armatei, se face curățenie. Pentru că soldații români merită echipament real, nu resturi de la firme cu relații”, se mai arată în postare.

