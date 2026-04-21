Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE

Raed Araft, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), este audiat, marți, de către procurorii Parchetului Militar după ce ar fi achiziționat un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Regatului Unit, fără să plătească TVA.

Achiziția ar fi fost făcută în 2017, pe vremea când ministru de Interne era Carmen Dan.

Elicopterul ar fi fost cumpărat de pe insula din apropierea Marii Britanii, fără să se plătească TVA.

Acesta ar fi costat 4 milioane de euro, spun surse Mediafax.

Prejudiciul din neplata TVA s-ar ridica la 1 milion de euro.

Potrivit surselor Gândul, dosarul este instrumentat de șeful Parchetului Curtii de Apel București.

Percheziții la DSU în 27 martie

În 27 martie, procurorii au făcut percheziţii la sediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), într-un dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.

Raed Arafat a declarat atunci că este o anchetă in rem, iar DSU a precizat că anchetatorii au solicitat documente relevante pentru clarificarea situaţiei investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp, şi au ridicat telefoane mobile aparţinând unor angajaţi ai instituţiei.

Ulterior, Raed Arafat a infirmat ”categoric” existenţa unor posibile angajări fictive în cadrul instituţiei şi anunţa că a colaborat şi va colabora în continuare cu anchetatorii.

”Adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor şi a cadrului legal, nu prin speculaţii”, a transmis atunci Arafat.

