Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE

Adina Anghelescu
Șeful DSU, Raed Arafat / Sursa foto: Alexandra Pandrea (GÂNDUL)

Raed Araft, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), este audiat, marți, de către procurorii Parchetului Militar după ce ar fi achiziționat un elicopter SMURD de pe o insulă din apropierea Regatului Unit, fără să plătească TVA.

Achiziția ar fi fost făcută în 2017, pe vremea când ministru de Interne era Carmen Dan.

Elicopterul ar fi fost cumpărat de pe insula din apropierea Marii Britanii, fără să se plătească TVA.

Acesta ar fi costat 4 milioane de euro, spun surse Mediafax.

Prejudiciul din neplata TVA s-ar ridica la 1 milion de euro.

Potrivit surselor Gândul, dosarul este instrumentat de șeful Parchetului Curtii de Apel București.

Percheziții la DSU în 27 martie

În 27 martie, procurorii au făcut percheziţii la sediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), într-un dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.

Raed Arafat a declarat atunci că este o anchetă in rem, iar DSU a precizat că anchetatorii au solicitat documente relevante pentru clarificarea situaţiei investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp, şi au ridicat telefoane mobile aparţinând unor angajaţi ai instituţiei.

Ulterior, Raed Arafat a infirmat ”categoric” existenţa unor posibile angajări fictive în cadrul instituţiei şi anunţa că a colaborat şi va colabora în continuare cu anchetatorii.

”Adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor şi a cadrului legal, nu prin speculaţii”, a transmis atunci Arafat.

Știre în curs de actualizare

FLASH NEWS Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
11:31
Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
ULTIMA ORĂ Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”
10:15
Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”
POLITICĂ Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”
08:10
Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”
POLITICĂ Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”
07:35
Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”
FLASH NEWS PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”
23:08
PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”
FLASH NEWS Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
21:26
Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal simte cu dinții?

