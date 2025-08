Război PSD–PNL la Giurgiu. Primarul, după ce ANAF a cerut executarea: „Dezvoltarea, mai importantă decât activele Primăriei”/ Unde s-au dus banii

După ce Gândul a publicat notificarea prin care ANAF solicită executarea silită a Primăriei Giurgiu pentru o datorie de aproape 27 de milioane de lei, edilul liberal Adrian Valentin Anghelescu a reacționat și a transmis un punct de vedere, în care acuză „jocuri politice” din partea social-democratului Marian Mina.

Primarul a declarat, contactat de redacția Gândul, că suma executorie reprezintă cota de cofinanțare a unor proiecte cu fonduri europene și că, în viziunea sa, „dezvoltarea orașului” a fost prioritară față de „activele Primăriei”.

Redăm integral reacția primarului Adrian Valentin Anghelescu, fără nicio modificare:

„Cu privire la suma care o cere executorie de către instituția ANAF asupra Primăriei Municipiului Giurgiu. Acea sumă reprezintă cota de prifinanțare folosită de către Primăria Giurgiu în investițiile europene privind infrastructura rutieră și de mobilitate urbană, și anume cele trei coridoare care s-au dezvoltat în municipiu Giurgiu, reprezentate de mai multe bulevarde și străzi, coridorul vestic, estic și central. Dar pentru un analtfabet funcțional sau numeric cum vreți dumneavoastră, când citește un document de asemenea factură care instituie o sumă asiguratorie de 150% deci o sumă de aproximativ 18 milioane plus încă 50% adica 27 de milioane. Noi trebuie să asigurăm sumele asiguratorii prin activele pe care le avem, fiindcă dacă aveam banii aceștia privind o finanțare, partea n oastră de cheltuială o punem la dispoziție, astfel încât prin așalonari, prin cotele defalcate și cotele de echilibrare, o să stingem această datorie sau dacă vom fi executați.

Dar mult mai important pentru comunitatea giurgiuveană era dezvoltare a orașului decât activele Primăriei în viziunea mea. Față de suma îndatorată sau față de acuza gravă pe care trebuie să o probeze ulterior in instanță Domnul Mina, un taxator de la piciorul Podului Prieteniei, care după ce a devenit fin al domnului Bădălău, a devenit director general DRDP, mare deputat, mare președinte al CJ-ului, care n-a ajutat aproape cu nimic unitatea giurgiuvean, nici măcar un poziția de deputat s-a trezit ca să mai facă o gâlceava, eventual să câștige și AUR după această gâlceavă între membrii de coaliție PNL și PSD. Domnul Mina, care nici măcar nu are prezența de spirit, să le spună consilieri lor locali să participe la ședințele Consiliului Local, ci doar să saboteze sau să nu întemeieze cvorumul necesar pentru orice proiect privind comunitatea giurgiuvean, fie că erau împotrivă, fie că aveau voie să aducă amendamente.

Așa facem noi politică în Balcani, după puterea unora. Pe de altă parte, eu am preluat această primărie cu o datorie aproximativă de 24 de milioane. Chiar dacă am 18 milioane înseamnă că am mai puțin acuma cu 6 milioane sau chiar dacă sumă asiguratorie, repet, e de 150% că așa fac băncile, sunt ANAF-ul prin legislația aferentă ar însemna doar o diferență de 3 milioane pe care am îndatorat-o în 5 ani de zile cu toată dezvoltarea orașului de care a avut parte. Acuma să-mi spuneți dumneavoastră dragi ascultători cine are dreptate, fiindcă de manipulare si de control asupra multora dintre noi care n-au în dire critică cred că e sătulă toată lumea. Eu sper că giurgiuvenii veni au capacitatea și îi cunosc mai mult sau mai puțin personal și știu istoric acestui oraș să vadă într-adevăr cine are dreptate sau cine nu are dreptate”, a transmis edilul din Girgiu în exclusivitate pentru Gândul.