Reacția lui Piedone, după ce a fost demis de la șefia ANPC: Degetul mulțimii e îndreptat spre mine, a doua oară, pentru că așa spune statul

Cristian Popescu Piedone, demis miercuri din funcția de șef al ANPC, reaționează la stenogramele dintre el și soția sa. Discuții private în care cei doi se ceartă din cauza alcoolului și a unei femei s-au scurs în spațiul public fără o sursă cunoscută. Piedone susține că degetul mulțimii e îndreptat spre el, a doua oară, „pentru că așa spune statul”.

„Vina de a fi om. «Homo sum, humani nihil a me alienum puto», spunea cineva cu mult mai înțelept ca mine. Sau, pe românește, asta ar suna cam așa: «sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu-mi este străin». Statul mă acuză că… sunt om. Că am slăbiciuni, că am prieteni, că mă cert cu nevasta, că sunt mândru(uneori, exagerez ce-i drept)… Sunt tot ce vor ei și poate chiar mai mult. Sunt OM.

Degetul mulțimii e îndreptat spre mine, a doua oară, pentru că așa spune statul. Un stat ale cărui legi sunt aplicate pe dușmani, dar sunt interpretate cu prietenii. Căci, până să ne judece judecătorii, suntem supuși judecății în piața publică, suntem condamnați înainte să apucăm să ne apărăm. Ni se disecă viața, ni se «recomandă» să ne lepădăm de anumiți prieteni ca de Satana. De nevastă-mea nu vreau. Cicăleala ei mi-a fost singurul meu prieten, constant, de-a lungul anilor. Aceia care «hăhăiesc» și se bucură că Piedone a fost pus iar la pământ, cu lovituri din spate, uită un lucru foarte important: oricând, oricui îi poate veni rândul.