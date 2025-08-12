Prima pagină » Știri politice » Reorganizarea ROMSILVA reaprinde conflictul dintre sindicate și Ministerul Mediului / Ministerul Justiției solicită refacerea proiectului de HG

Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA transmite că Ministerul Justiției a solicitat refacerea proiectului de Hotărâre de Guvern privind reorganizarea Romsilva, considerând că acesta conține „greșeli de ordin juridic, administrativ și de specialitate”.

Printr-un comunicat de presă emis marți, Federația SILVA avertizează că proiectul de Hotărâre de Guvern de reformare a Romsilva „nu poate fi promovat în forma actuală”. Conform comunicatului, Ministerul Justiției printr-o adresă oficială a identificat „o serie de observații de legalitate și de conținut”.

În comunicatul federației sindicale sunt detaliate următoarele greșeli evidențiate de Ministerul Justiției: „Obiectul de reglementare a proiectului de HG nu vizează doar adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, ci și reorganizarea regiei, în sensul reorganizării unităților fără personalitate juridică prin diminuarea numărului de direcții silvice județene. Aceste măsuri sunt lipsite de suport legal de nivel primar. Chiar titlul proiectului de HG este înșelător – nu reflectă în mod real intenția de reglementare. În lipsa unui temei special de nivel primar, Romsilva nu poate fi reorganizată prin prezentul proiect de HG. Prevederile proiectului de HG care privesc personalul silvic nu respectă legislația în materie de muncă. Prezența indicatorilor financiari și nefinanciari ai directorilor regiei în proiectul de HG este lipsită de temei legal la nivel primar. Legislația stabilește că acești indicatori țin de Consiliul de Administrație și Directorul General”.

Mai mult, Federația SILVA lansează și un atac la adresa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor: „Din păcate, în locul consultărilor cu specialiștii, reprezentanții Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor au ales să declanșeze o campanie de denigrare a regiei și angajaților săi. În opinia noastră, campania de denigrare, bazată doar pe câteva situații care erau excepții de la regulă și care se puteau îndrepta imediat, a avut rolul de a obține susținerea publicului larg în procesul de slăbire a autorității acestei regii care administrează pădurile statului român”.

„Pădurile statului nu pot fi puse în pericol prin exerciții de imagine amatoricești sau prin scoaterea din ecuația administrării acestor păduri a RNP Romsilva. Nu există nicio altă instituție, companie, firmă sau ONG care poate depăși capitalul de cunoaștere și experiență al silvicultorilor din Romsilva”, conchide sindicatul.

Foto: Facebook / Federația SILVA

