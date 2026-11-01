Fritz acuză PSD că inventează scuze pentru amânarea alegerilor parţiale la Primăria Timişoara şi la Sectorul 6: „Ne aşteptăm ca Guvernul să respecte legea”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, că aşteaptă ca Guvernul să convoace alegeri anticipate pentru Primăria Timişoara şi pentru Primăria Sectorului 6. „Acum aud că scuza lor, problema sunt eu, pentru că eu mi-am permis să atac ordinul prefectului în instanţă. PSD este extrem de creativ atunci când e vorba de scuze”, subliniază Fritz.

Fritz cere alegeri parțiale la Primăria Timișoara și la Sectorul 6

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„În acest moment nu avem alegeri convocate şi aşteptăm ca Guvernul să respecte legea şi să convoace alegeri parţiale şi apoi ne vom raporta la aceste alegeri. „Vor fi alegeri?” este întrebarea. Noi spunem că trebuie să fie alegeri pentru că aşa este normal într-o democraţie, dar nu ar fi prima oară să nu facă guvernul alegeri, cu tot felul de scuze. Acum aud că scuza lor, problema, sunt eu, pentru că eu mi-am permis să atac ordinul prefectului în instanţă (prin care a fost eliberat din funcţia de primar al Timişoarei – n.r.). PSD este extrem de creativ atunci cînd e vorba de scuze şi, din păcate, extrem de slab atunci cînd vine vorba de soluţii sau de a respecta voinţa cetăţenilor. Tocmai de aceea da, trebuie să existe alegeri parţiale, aşa cere legea şi ne aşteptăm ca guvernul să respecte legea”, a spus Fritz.

Colaborare între PNL și USR pentru un posibil candidat comun

Declarația vine în contextul în care șeful USR a fost întrebat dacă la Primăria Timişoara sau la Primăria Sectorului 6, unde ar trebui organizate alegeri parţiale, USR va avea candidat propriu sau va propune alături de PNL un candidat comun.

Fritz precizează că nu peste tot, la nivel local, există colaborare între USR şi PNL, fiind locuri în care USR face opoziţie liberalilor.

„Colaborarea cu PNL nu este ceva ce vine de la sine, ci este pe baza unor viziuni şi unor obiective comune. Obiectivul care ne leagă în acest moment este să dăm o guvernare fără PSD şi AUR şi acest obiectiv ar trebui să se arate şi la nivel local. Dacă există suficient de multe obiective comune la nivel local, va trebui să vedem, pentru că programul USR este unul reformist, nu unul de a păstra statusul quo şi de aceea nu e un secret că în multe locuri ne aflăm în opoziţie cu PNL şi în poziţii antagonice şi va trebui să evaluăm, în următoarele luni, împreună cu colegii din PNL, unde există suficient de multă suprapunere pentru o colaborare şi la nivel local”, a mai spus Fritz.

În ceea ce privește disputa privind organizarea alegerilor la Timișoara, președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a declarat recent că Guvernul nu poate declanșa procedura pentru convocarea scrutinului cât timp Dominic Fritz contestă în instanță ordinul prefectului prin care i-a încetat mandatul de primar.

Șeful CJ Timiș a subliniat că organizarea alegerilor nu este posibilă până la epuizarea tuturor căilor de atac în procesul deschis de fostul primar.