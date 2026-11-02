MAI le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic. Atenționare de la ANM până marți, 3 noiembrie

Ministerul Administrației și Internelor transmite un avertisment, în contextul înrăutății stării vremii. MAI le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic.

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a transmis o atenționare valabilă până marți, 3 noiembrie.

Ce zone sunt sub cod galben de la ANM

ANM a emis două atenționări cod galben, valabile în perioada 2–3 noiembrie. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, în județele Călărași, Ialomița și Constanța sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–35 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.

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Într-o postare pe Facebook, MAI recomandă cetățenilor „să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic și să respecte indicațiile autorităților.

Echipați autoturismul corespunzător condițiilor meteorologice înainte de a porni la drum! Acordați o atenție sporită anvelopelor, conforme sezonului și fără un grad mare de uzură și adaptați viteza la condițiile de trafic!

Angajații MAI sunt și vor rămâne la datorie pentru siguranța dumneavoastră”.