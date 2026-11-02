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MAI le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic. Atenționare de la ANM până marți, 3 noiembrie

MAI le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic. Atenționare de la ANM până marți, 3 noiembrie
MAI le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic
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Ministerul Administrației și Internelor transmite un avertisment, în contextul înrăutății stării vremii. MAI le recomandă șoferilor să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic.

De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a transmis o atenționare valabilă până marți, 3 noiembrie.

Ce zone sunt sub cod galben de la ANM

ANM a emis două atenționări cod galben, valabile în perioada 2–3 noiembrie. Potrivit meteorologilor, în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei sunt prognozate intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. De asemenea, în județele Călărași, Ialomița și Constanța sunt prognozate ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 25–35 l/mp și, izolat, peste 40 l/mp.

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Într-o postare pe Facebook, MAI recomandă cetățenilor „să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele expuse vântului puternic și să respecte indicațiile autorităților.

Echipați autoturismul corespunzător condițiilor meteorologice înainte de a porni la drum! Acordați o atenție sporită anvelopelor, conforme sezonului și fără un grad mare de uzură și adaptați viteza la condițiile de trafic!

Angajații MAI sunt și vor rămâne la datorie pentru siguranța dumneavoastră”.

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