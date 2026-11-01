Dominic Fritz explică de ce nu ar fi mers la petrecerea PSD, dacă ar fi fost invitat: „Nu am bani și nici ținută adecvată”

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că membrii partidului prezenţi la Timişoara în acest weekend, la congresul formaţiunii, nu au fost invitaţi la botezul copilului preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis (PSD). Evenimentul, organizat sâmbătă seară, a reunit liderii importanţi ai PSD. Fritz a spus, glumind, că cei de la USR nu au bani pentru garderobe precum cele purtate de social-democraţi. Declarația liderului USR vine după ce imagini publicate pe reţelele sociale au arătat partenerele unora dintre liderii PSD în ţinute scumpe.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

„Nu am fost invitaţi şi nici nu am venit cu garderobă potrivită pentru asta. Nu avem aşa ceva, că în primul rând nu avem bani, adică nu sumele lor. Dar suntem foarte curioşi de unde îi au ei”, a spus Dominic Fritz, duminică, într-o conferință de presă.

Afirmaţia șefului USR vine după ce imagini publicate pe reţelele sociale au arătat partenerele unora dintre liderii PSD purtând blănuri.

Sorina Docuz, partenera fostului premier PSD Marcel Ciolacu, a purtat o rochie gri, accesorizată cu o blană ce părea a fi din şinşila.

Petrecere PSD la Timișoara

Liderul PSD, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a organizat sâmbătă seară, 31 octombrie, la Timișoara, o petrecere de botez cu invitați de seamă din PSD. (Mai multe detalii AICI)

Invitatul special al serii este Al Bano, celebrul cântăreț italian cunoscut pentru hiturile Felicità și Ci sarà, dar și pentru duetul său cu Romina Power, potrivit România TV.