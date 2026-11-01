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Premierul Luca Niculescu a refuzat convocarea AUR din Parlament și a transmis că luni are o întâlnire cu sindicatele

Luiza Dobrescu
Premierul Luca Niculescu a refuzat convocarea AUR din Parlament și a transmis că luni are o întâlnire cu sindicatele
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Premierul Luca Niculescu a răspuns invitaţiei celor de la AUR, pentru luni, la dezbaterile din Parlament cu un alt program stabilit pentru începutul săptămânii viitoare. Din agendă nu face parte şi prezenţa la plen.

De pe ordinea de zi de luni, 2 noiembrie, de la Camera Deputaţilor, chiar la primul punct de pe agendă, reiese că premierul este aşteptat  la discuţii.

„Dezbateri politice, cu participarea prim-ministrului, domnul Luca – Alexandru Niculescu, la solicitarea Grupului  parlamentar A.U.R., pentru prezentarea situației reale privind execuția bugetară, datoriile și plăţile restante precum  și nivelul real al deficitului bugetar.

Luni, 2 noiembrie 2026, ora 16,00″.

Ce a răspuns premierul Luca Niculescu la invitaţia celor de la AUR

Potrivit programului transmis de Guvernul României, premierul acesta are programat un alt eveniment pentru luni, la ora 16.00.

„Participare la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul
Apărării din Republica Moldova devine partener în cadrul proiectului SAFE – „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”; Participă ministrul Apărării Naționale din România, Ștefan Radu Oprea, și ministrul Apărării din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi

Ora 16:00 Consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale”, transmite Palatul Victoria.

Grupul AUR din Camera Deputaților a solicitat prezenţa premierului Luca Niculescu la „Ora prim-ministrului”, pe 2 noiembrie, pentru a prezenta situația deficitului bugetar al României și măsurile prin care Guvernul intenționează să îl reducă în următorii ani, fără noi majorări de taxe sau reduceri ale investițiilor publice.

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