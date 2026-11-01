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Ionuț Moșteanu sugerează că avionul de Timișoara a avut întârziere ca să-i aștepte pe PSD-iștii de la petrecere

Ionuț Moșteanu sugerează că avionul de Timișoara a avut întârziere ca să-i aștepte pe PSD-iștii de la petrecere
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Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării Naționale, sugerează că avionul de Timișoara a avut întârziere ca să-i aștepte pe PSD-iștii de la petrecere.

Într-o postare pe Facebook, Ionuț Moșteanu a susținut că zborul de la Timișoara a decolat cu întârziere. Fostul ministru al Apărării Naționale a spus că avionul era plin încă de la 18:35, dar decolarea a fost amânată din cauza unor pasageri care nu se prezentaseră. Moșteanu a sugerat că ar fi fost vorba despre persoane din PSD care ar fi beneficiat de un tratament special.

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Postarea lui Ionuț Moșteanu, fost ministru al Apărării Naționale. Sursă foto: Facebook.

„Decolăm acum la 19.30 de la Timișoara. Trebuia să decolăm la 18.30. La 18.35 avionul era plin și de atunci am stat pe loc și am așteptat. Ce am așteptat? Ni s-a spus înainte de decolare că “a fost o problemă cu niște pasageri care nu s-au mai prezentat”. I-am spus stewardesei că de obicei când cineva întârzie, pierde avionul. Mi-a zis că mai sunt și excepții 🙂 Ținând cont de densitatea mare de pesediști din Timișoara în weekendul ăsta, credeți că erau niște ciocoi pesediști care se cred mai presus de reguli și de bun simț?”, a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Mai mulți lideri PSD au fost la o petrecere, sâmbătă seara, la Timișoara

Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, a organizat sâmbătă seară, la Timișoara, o petrecere de botez la care au participat mai mulți lideri PSD. Marcel Ciolacu a apărut pentru prima dată în public alături de partenera sa, Sorina Cobuz. Naș a fost Sorin Grindeanu, iar la petrecere au participat și toți miniștrii PSD din Guvern.

Printre invitați s-au numărat Lia Olguța Vasilescu și soțul ei, Claudiu Manda, miniștrii Florin Manole, Bogdan Ivan și Alexandru Rogobete, precum și fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Imagini și detalii, AICI.

Sursă foto: Facebook Ionuț Moșteanu, Mediafax Foto

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