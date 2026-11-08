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Stenograme din ședința PNL. Contre între Bolojan și Thuma: „Demarați alegerile în organizații/de ce fugiți de alegeri, domnule Bolojan? / Conduceți partidul asta doar cu președinți interimari, pe care-i schimbați când vreți dumneavoastră”

Luiza DobrescuRuxandra Radulescu
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Hubert Thuma, unul dintre liberalii din „aripa puciștilor”, a intrat într-un conflict politic cu liderul formațiunii, Ilie Bolojan, în cadrul ședinței Biroului Politic Național al PNL, desfășurată duminică 8 noiembrie. Thuma i-a reproșat lui Bolojan că evită organizarea alegerilor în organizațiile liberale și că ar fi luat partidul pe persoană fizică.

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Președinte Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Bolojan că a acaparat Partidul Național Liberal și l-a întrebat, ironic, dacă îi e „frică de competiție” și de aceea nu vrea să inițieze alegeri în cadrul PNL.

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„Domnule președinte, ați spus că vom demara alegeri în organizații  când veți hotărî dvs. E un statut al partidelor.

Nu am avut alegeri în PNL din 2021, în filiale. Vă este frică de competiție?

Așteptați ce? Așteptați să vă asigurați un succes?”, i-a spus Thuma lui Bolojan.

Hubert Thuma către Bolojan: „Conduceți acest partid doar cu președinți interimari pe care îi schimbați cum vrei dvs.”

Totodată, Hubert Thuma l-a îndemnat pe Ilie Bolojan să demareze alegerile la nivelul filialelor și i-a reproșat că schimbă liderii PNL, după bunul său plac.

„Nu înțeleg de ce fugiți de alegeri. Demarați alegerile. Dvs. conduceți acest partid doar cu președinți interimari pe care îi schimbați cum vrei dvs. De ce fugiți de alegeri?”, i-a spus Hubert Thuma lui Bolojan.

Thuma, replică finală pentru Bolojan: „Ați mințit”

În apărarea sa, Bolojan a invocat că procedura alegerilor la nivel de organizații se desfășoară conform statutului.

„Domnule Thuma, alegerile vor fi decise, conform statutului, întreaga procedură, în perioada următoare”

Thuma, însă, i-a atras atenția, că alegerile trebuie demarate odată la patru ani, conform statutului, după cum însuși Bolojan a declarat în urmă cu un an.

Bolojan a decis să pună punct discuției:

„Domnule Thuma, v-am dat un răspuns, vă mulțumesc”

Hubert Thuma i-a dat, însă, o replică finală:

„Nu e un răspuns pentru că ați mințit acum”

Partidul Național Liberal are datorii de 20 de milioane de euro, inclusiv către stat

Potrivit surselor Gândul, obiectivul principal al ședinței PNL au fost datoriile pe care partidul le-ar fi acumulat de-a lungul timpului către diverşi, inclusiv statul român. Suma se ridică la aproape 20 de milioane de euro.

Numai din campania electorală a fostului preşedinte al PNL, Nicolae Ciucă, partidul trebuie să dea înapoi peste 14 milioane de lei; fonduri pe care formaţiunea nu le-a putut justifica în mod legal, iar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus recuperarea banilor prin mijloacele legale. Mai multe detalii AICI.

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