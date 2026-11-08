Traian Băsescu avertizează Guvernul Niculescu în privința majorării salariului minim și a indexării pensiilor. Ce risc vede fostul președinte

Fostul președinte Traian Băsescu a susținut, într-o intervenție la România TV, că Guvernul Niculescu ar trebui să amâne majorarea salariului minim și indexarea pensiilor până la jumătatea anului viitor, pentru a vedea cu exactitate care este situația încasărilor și a cheltuielilor bugetare. Acesta a avertizat că, în lipsa unei evaluări atente a situației financiare, România riscă să nu se mai poată împrumuta de pe piețele externe.

Băsescu consideră că autoritățile trebuie să dea dovadă de prudență și să nu ia, în acest moment, decizii privind creșterea veniturilor. În opinia sa, Executivul ar trebui să aștepte cel puțin până la jumătatea anului 2027 înainte de a decide majorarea salariului minim și indexarea pensiilor.

Sondaj Gândul Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu? Nu

Da Vezi rezultate

Loading ...

„Dacă vă spun sincer ce cred și de chestiunea cu salariile și de chestiunea cu indexarea pensiilor, toată lumea o să spună Băsescu ne-a tăiat pensiile și salariile. Așa că vă pot spune că prudent ar fi să se abțină de la creșteri de salariu minim și indexări de pensii, măcar până la jumătatea anului”, a declarat fostul președinte, la România TV.

Fostul șef al statului a subliniat că indexarea pensiilor este absolut necesară, însă Guvernul ar trebui să ia o decizie în acest sens numai după ce verifică evoluția încasărilor în raport cu cheltuielile. Băsescu a avertizat că o majorare decisă fără o evaluare atentă a situației financiare ar putea afecta capacitatea României de a se împrumuta de pe piețele externe.

„Guvernul ar trebui să vadă cum îi merg încasările raportat la cheltuieli și, pe urmă, să facă indexarea pensiilor, indexarea absolut necesară. Riscul este să nu se mai poată împrumuta de pe piețele externe și atunci să nu mai plătească deloc nici pensii, nici salarii”.

Băsescu a criticat ideea asumării răspunderii Guvernului pe buget

Traian Băsescu a comentat și varianta prin care Guvernul ar putea să își asume răspunderea în Parlament pentru adoptarea bugetului de stat. Fostul președinte nu consideră că aceasta este soluția potrivită și susține că proiectul ar trebui dezbătut în Legislativ.

„N-aș merge pe asumarea răspunderii la buget, pentru că dezbaterea bugetului în Parlament ar fi o bună ocazie ca guvernanții să explice fie parlamentarilor și să înțeleagă marea majoritate care sunt constrângerile reale”.

Acesta a susținut că dezbaterea parlamentară ar trebui să le ofere miniștrilor ocazia să justifice cheltuielile și să explice de ce anumite domenii nu pot primi toate fondurile solicitate.