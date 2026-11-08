Referendumul de la Rășinari privind exploatarea magneziului a depășit pragul de validare. Aproape jumătate dintre alegători au votat până la ora 21:00

Referendumul organizat duminică, 8 noiembrie, în comuna Rășinari, județul Sibiu, privind exploatările miniere de pe raza localității a depășit pragul de prezență necesar pentru validare. Potrivit datelor Autorității Electorale Permanente (AEP), până la ora 21:00 au votat 2.175 de persoane din totalul de 4.431 de alegători înscriși pe listele permanente, adică o prezență de aproximativ 49,08%.

Pragul minim de participare, de 1.330 de alegători, a fost atins puțin înainte de ora 15:00. Secțiile de votare rămân deschise până la ora 23:00, iar rășinărenii răspund cu „DA” sau „NU” la întrebarea „Sunteți de acord cu orice exploatare minieră pe raza administrativ-teritorială a comunei Rășinari?”.

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Deși prezența la urne a fost în jur de 100 de persoane la ora 9:00, secțiile s-au aglomerat în jurul prânzului, când locuitorii comunei au ieșit de la biserică. Cele mai multe voturi s-au strâns între orele 12:00 și 13:00, când au mers la urne 252 de localnici. Între orele 20:00 și 21:00 au mai votat doar 36 de oameni, cel mai mic număr de la prima oră a dimineții.

Motivul pentru care a fost organizat referendumul

Referendumul are loc în contextul intenției companiei Mineral Proiect Invest S.A., prin proiectul MPI Magnesium, de a dezvolta o exploatare minieră de suprafață pe Valea Dobra, în comuna Rășinari.

Proiectul minier a generat dezbateri în comunitatea din Rășinari, localitate din Mărginimea Sibiului cunoscută pentru patrimoniul cultural, tradițiile pastorale și activitățile turistice. Oponenții investiției au exprimat îngrijorări privind posibilele efecte asupra peisajului, mediului și turismului local.

Investiția în componenta minieră este estimată la aproximativ 25 de milioane de euro. Proiectul prevede o carieră cu o suprafață de exploatare estimată la aproximativ șapte hectare, în scenariul de funcționare pe 20 de ani.

Primăria Rășinari a cerut reanalizarea proiectului

Înaintea referendumului, Primăria Rășinari a transmis, la 23 octombrie, o adresă către autoritatea națională responsabilă de resursele minerale, prin care a formulat obiecții la proiectul de hotărâre de guvern privind înscrierea zăcământului Valea Dobra în inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

Administrația locală a solicitat retragerea proiectului în forma propusă și reanalizarea acestuia, precum și clarificarea documentației și evaluarea efectelor asupra comunității. Primăria a cerut, de asemenea, acces la documentele justificative, organizarea unei dezbateri publice și consultarea autorităților locale și a cetățenilor înaintea adoptării unei decizii.