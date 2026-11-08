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Ilie Bolojan a dat un ultimatum „puciștilor” din PNL: ori își retrag acțiunile în instanță împotriva partidului, ori sunt excluși

Ruxandra Radulescu
Ilie Bolojan a dat un ultimatum
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Președintele PNL, Ilie Bolojan, a dat un ultimatum grupului de liberali care au depus acțiuni în instanță împoriva formațiunii după Congresul Extraordinar din iunie, anul acesta, notează G4Media. Așa zișii „puciști” din PNL au termen 10 zile să se supună ordinelor conducerii, sau vor fi eliminați din partid.

„Au zece zile termen, de azi”, au precizat surse din partid, potrivit sursei citate.

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Ruperea din interiorul PNL: „puciștii” vs. „aripa Bolojan”

Amintim că scindarea la nivelul Partidului Național Liberal a avut loc în iunie 2026, după ce prim-vicepreședintele Adrian Veștea a fost numit premier desemnat de către Nicușor Dan. Conducerea PNL a acuzat că numirea liberalului s-a întâmplat fără consultarea formațiunii.

Ilie Bolojan, liderul partidul și prim-ministru interimar la acea vreme, a anunțat că liberalii nu îl vor susține pe Veștea și a impus membrilor partidului să nu îl voteze în Parlament.

Mai mult, conducerea PNL i-ar fi amenințat cu eliminarea din partid pe cei care îl vor susține pe Veștea.

O parte dintre liberali, așa-zișii „puciști” au decis să-l sprijine pe Adrian Veștea și au fost acuzați că votează un Guvern cu PSD.

În consecință, la 21 iunie, conducerea PNL a organizat un Congres Extraordinar în care s-a decis că  excluderea membrilor care nu s-au supus cerințelor lui Bolojan.

Tribunalul București a suspendat deciziile din cadrul Congresului PNL

La începutul lui iulie, Tribunalul București a suspendat deciziile din Congresul PNL prin care Ilie Bolojan și gruparea din jurul său au preluat partidul, conform deciziei publicate de instanță.

Printre cei 18 liberali care au depus plângere împotriva PNL figurează nume grele din partid: Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, Thuma Hubert, Adrian Veștea, Lucian Bode sau Sorin Câmpeanu.

Scandal în ședința PNL. Thuma l-a acuzat pe Bolojan că nu vrea să organizeze alegeri în partid

Gândul a publicat stenogramele din ședința Biroului Politic Național al PNL, unde atmosfera a fost extrem de tensionată. Hubert Thuma, unul dintre liberalii din „aripa puciștilor”, a intrat într-un conflict politic cu liderul formațiunii, Ilie Bolojan și i-a reproșat liderului că evită organizarea alegerilor în organizațiile liberale și că ar fi luat partidul pe persoană fizică.

Președinte Consiliul Județean Ilfov, Hubert Thuma, l-a acuzat pe Bolojan că a acaparat Partidul Național Liberal și l-a întrebat, ironic, dacă îi e „frică de competiție” și de aceea nu vrea să inițieze alegeri în cadrul PNL.

„Domnule președinte, ați spus că vom demara alegeri în organizații când veți hotărî dvs. E un statut al partidelor.

Nu am avut alegeri în PNL din 2021, în filiale. Vă este frică de competiție?

Așteptați ce? Așteptați să vă asigurați un succes?”, i-a spus Thuma lui Bolojan

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