România a luat măsuri pentru urgentarea controlului la vămile cu Republica Moldova. Dan: „Am reușit să scădem la o medie de 30 de minute”

Nicușor Dan, președintele României, a declarat duminică seara, la PRO TV Chișinău, că exisă o echipă la nivelul Guvernului României care se preocupă de problema vămilor dintre România și Republica Moldova.

Șeful statului a mai adăugat că a România a luat deja câteva măsuri pentru urgentarea controlului în vamă.

„S-a mărit programul de lucru în anumite vămi la 24 h. În alte vămi s-a reușit un control comun la frontieră. Cert este că rezultatul este, săptămâna trecută l-am verificat ultima dată, o medie de 30 de minute, deci reușisem să scădem la o medie de 30 de minute pe ambele sensuri, de la două ore înainte.

Cred că este rezonabil față de perioada de vacanță pe care o traversăm și am făcut asta aducând mai mulți oameni. Bineînțeles, mai sunt niște investiții de făcut, niște scannere automate care să nu facă vameșul să controleze manual. Suntem pe direcția bună.

Există o echipă la nivelul primului ministru al României care se preocupă de problema vămii dintre România și Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan.