„Miniștrii lavalieră” de la USR. Azi, Diana Buzoianu. Precum colegul ei de partid, Miruță, ministrul Mediului, nu pleacă nicăieri fără echipă de filmare. Inundații, proteste, acțiuni, toate trec mai întâi printr-o regie. Prioritate are imaginea și abia apoi rezolvarea problemelor reale

După ministrul Economiei, Radu Miruță, Gândul continuă seria „miniștrilor lavalieră” ai USR. De data aceasta, protagonista este Diana Buzoianu, ministra Mediului. Fie că se filmează în curtea Guvernului, fie că merge „pe teren” la inundații, bocancii îi rămân curați ca lacrima. Operatorul o urmărește atent, lavaliera este mereu la piept, iar orice mișcare pare atent regizată.

Videoclipurile postate pe Facebook sau pe pagina USR seamănă leit cu cele ale colegului Miruță. Cadre bine realizate, editate profesionist, montaj milimetric și sunet impecabil. Totul arată de parcă ar fi realizat de o echipă de televiziune.

Culmile ironiei și aroganței au fost atinse atunci când Diana Buzoianu a mers în județele Neamț și Suceava, la Broșteni, unde ministrul anunțase cu mare tam-tam că se va deplasa să verifice inundațiile, „pe teren”.

În realitate, bocancii îi erau curați ca lacrima, în timp ce noroiul făcea ravagii în casele oamenilor. Se pare că, pentru ministra Buzoianu, imaginea personală contează mai mult decât rezolvarea problemelor reale.

Modelul lavalierelor miniștrilor USR

Radu Miruță, ministrul Economiei, a deschis seria lavalierilor. La fel ca Buzoianu, nu pleacă nicăieri fără echipa de filmare. Fix ca un actor pe o scenetă prost jucată. Proteste, acțiuni, vizite în teren – toate trec mai întâi printr-o regie. (DETALII AICI)

Întrebarea care persistă la ambii miniștri este cine plătește aceste echipe? Într-o perioadă de plină austeritate, cu taxe și impozite crescute, acest detaliu nu poate fi ignorat.

Echipa „voluntara” a președintelui Nicușor Dan

Nu doar miniștrii sunt preocupați de imagine. Președintele Nicușor Dan folosește metode similare. Pe TikTok și Facebook apar cadre filmate cu echipe de „voluntari”, susține șeful statului. În vacanțe sau în evenimente oficiale, sunt mereu cel puțin doi membri ai echipei de filmare în cadru.

Palatul Cotroceni a răspuns la solicitarea Gândul că aceștia nu sunt angajați ai Administrației Prezidențiale, iar Nicușor Dan spune că sunt echipe neremunerate. (DETALII AICI)

Astfel, stilul „ministra lavalieră” nu mai este doar apanajul USR. Chiar și președintele adoptă aceleași metode pentru imagine personală și pentru comunicare digitală.

Videoclipurile trase la indigo

Atât Buzoianu, cât și Radu Miruță sau Nicușor Dan au videoclipuri trase după același tipar. Cadrele sunt precise, editarea profesională, sunetul clar, iar mesajul atent construit. Fiecare imagine pare calculată pentru a impresiona publicul online.

Această uniformitate creează impresia că politica românească nu mai este despre soluții concrete, ci despre aparență și vizibilitate în mediul digital. În timp ce bocancii rămân curați și videoclipurile arată impecabil, inundațiile, protestele și alte crize reale continuă să existe.

Ironia este că eficiența unui politician sau a unui ministru se măsoară astăzi mai degrabă în like-uri și share-uri decât în muncă. În timp ce România se confruntă cu probleme economice și de mediu, echipele de PR și lavalierele devin simboluri mai vizibile decât acțiunea concretă.

Sursa FOTO/VIDEO: Facebook – Diana Buzoianu + Radu Miruță + Nicușor Dan

AUTORUL RECOMANDĂ: