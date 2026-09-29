O clădire guvernamentală din Nepal s-a prăbușit în râul Daram, după ce ploile torențiale din ultimele zile au declanșat o alunecare masivă de teren. Incidentul a avut loc în districtul Baglung, unde viitura și surparea solului au măturat complet sediul unei primării locale, generând o alertă maximă în întreaga regiune, scrie Times of India (TOI).

Sursă video: X/@anandanepali99

Un videoclip surprins de localnici a arătat cum o porțiune a versantului s-a prăbușit și cum resturile s-au revărsat în jos în câteva secunde, în timp ce clădirea primăriei din municipiul Galkot s-a prăbușit în râu.

TOI nu a putut verifica în mod independent autenticitatea videoclipului.

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Cel puțin 10 persoane au murit și una este încă dată dispărută în Baglung, după ce, în weekend, mai multe zone au fost lovite de alunecări de teren care au măturat locuințe și au îngropat oameni, potrivit autorităților locale.

Sursă video: X/@NirmalPrasai5

Echipele de salvare, printre care se numără și personalul de securitate, sprijinite de un elicopter al armatei nepaleze, au fost trimise în zonele afectate.

Alunecările de teren fac parte dintr-o perioadă mai amplă de fenomene meteorologice severe care afectează întreg teritoriul Nepalului. Potrivit Autorității Naționale pentru Reducerea și Gestionarea Riscurilor de Dezastre (NDRRMA), cel puțin 21 de persoane și-au pierdut viața, cinci sunt date dispărute, iar alte cinci au fost rănite în urma a patru zile de ploi torențiale, inundații și alunecări de teren, între 24 și 27 septembrie în Nepal.

Nepalul încă se reface după inundațiile devastatoare din luna august, care au inundat mai multe sate, provocând moartea a peste 1.400 de persoane și lăsând aproape 6.000 de persoane dispărute.