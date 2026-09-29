Dragoș Pîslaru explică „în limbaj de poker” ce urmărește PSD prin votul împotriva Guvernului Mureșan

Dragoș Pîslaru susține că PSD se află într-o situație delicată în contextul votului pentru Guvernul Mureșan și consideră că social-democrații mizează pe scenariul în care Sorin Grindeanu va ajunge premier. PSD a decis în unanimitate să nu susțină Cabinetul Mureșan.

Pîslaru spune că un vot împotriva Guvernului Mureșan ar însemna, în opinia sa, continuarea stării de instabilitate politică.

Pîslaru: ”În limbaj de poker, se numește cacealma”

„Eu cred că PSD este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea încearcă să o explice. Dacă PSD votează împotriva Guvernului Mureșan, înseamnă că vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva contra interesului României, pe ideea că vine Grindeanu și va fi nominalizat și vine el la putere”, a declarat Pîslaru.

El a folosit o comparație din poker pentru a descrie strategia pe care o atribuie PSD.

„Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma”, a spus ministrul propus.

Pîslaru a afirmat că există, totuși, oameni în PSD care înțeleg miza votului și consideră că interesul partidului nu ar trebui să fie pus deasupra celui național.

„Cred că există oameni în PSD care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național”, a declarat el.

„Singura șansă este aceea de a da cele 30 de voturi pentru ca guvernul să treacă”, a mai spus Dragoș Pîslaru.