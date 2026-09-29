Prima pagină » Știri politice » Dragoș Pîslaru explică „în limbaj de poker” ce urmărește PSD prin votul împotriva Guvernului Mureșan

Dragoș Pîslaru explică „în limbaj de poker” ce urmărește PSD prin votul împotriva Guvernului Mureșan

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dragoș Pîslaru susține că PSD se află într-o situație delicată în contextul votului pentru Guvernul Mureșan și consideră că social-democrații mizează pe scenariul în care Sorin Grindeanu va ajunge premier. PSD a decis în unanimitate să nu susțină Cabinetul Mureșan.

Pîslaru spune că un vot împotriva Guvernului Mureșan ar însemna, în opinia sa, continuarea stării de instabilitate politică.

Pîslaru: ”În limbaj de poker, se numește cacealma”

Eu cred că PSD este în acest moment într-o situație mai delicată decât conducerea încearcă să o explice. Dacă PSD votează împotriva Guvernului Mureșan, înseamnă că vor continua această stare de instabilitate, făcând un pariu cumva contra interesului României, pe ideea că vine Grindeanu și va fi nominalizat și vine el la putere”, a declarat Pîslaru.

El a folosit o comparație din poker pentru a descrie strategia pe care o atribuie PSD.

Asta, în limbaj de poker, se numește cacealma”, a spus ministrul propus.

Pîslaru a afirmat că există, totuși, oameni în PSD care înțeleg miza votului și consideră că interesul partidului nu ar trebui să fie pus deasupra celui național.

Cred că există oameni în PSD care înțeleg miza și înțeleg că interesul partidului nu poate să fie peste interesul național”, a declarat el.

„Singura șansă este aceea de a da cele 30 de voturi pentru ca guvernul să treacă”, a mai spus Dragoș Pîslaru.

  • Votul de învestitură pentru Cabinetul Mureșan este programat miercuri, în plenul reunit al Parlamentului. Pentru a trece, guvernul are nevoie de 233 de voturi.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
15:01
Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
ULTIMA ORĂ Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv
14:50
Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv
REACȚIE Reforma salarizării, contestată de sindicatul din Guvern din cauza raportărilor incomplete și a centralizărilor eronate
14:35
Reforma salarizării, contestată de sindicatul din Guvern din cauza raportărilor incomplete și a centralizărilor eronate
VIDEO Scandal la audierea Oanei Gheorghiu. Replici acide între Alexandru Rogobete și Emanuel Ungureanu: ”Nu sunteți avocatul nimănui”/ ”Nu fiți mitocan”
14:33
Scandal la audierea Oanei Gheorghiu. Replici acide între Alexandru Rogobete și Emanuel Ungureanu: ”Nu sunteți avocatul nimănui”/ ”Nu fiți mitocan”
FLASH NEWS Alexandru Nazare: Trebuie să ieşim din procedura de deficit excesiv în 2030 ca să aderăm la euro. Suntem la mijlocul drumului, nu ne permitem o pauză
13:45
Alexandru Nazare: Trebuie să ieşim din procedura de deficit excesiv în 2030 ca să aderăm la euro. Suntem la mijlocul drumului, nu ne permitem o pauză
CONTROVERSĂ Dominic Fritz, pus la zid de o organizație de revoluționari din Timișoara. Liderul USR este acuzat că a folosit idealurile și simbolurile Revoluției din 1989
13:37
Dominic Fritz, pus la zid de o organizație de revoluționari din Timișoara. Liderul USR este acuzat că a folosit idealurile și simbolurile Revoluției din 1989
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
VIDEO Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Intervenția sa a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”
15:09
Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Intervenția sa a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”
APĂRARE Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
15:06
Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
FLASH NEWS Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
15:05
Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
TEHNOLOGIE Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
14:58
Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
EXCLUSIV Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
14:55
Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
REACȚIE Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
14:42
Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ

Cele mai noi

Trimite acest link pe