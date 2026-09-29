Artistul Nicu Alifantis a transmis marți un mesaj emoționant legat de moartea fulgerătoare a jurnalistului Patrick André de Hillerin, despre care spune că i-a fost prieten.

„S-a stins din viață jurnalistul Patrick André de Hillerin. Avea doar 52 de ani. Mi-a fost prieten și-i voi duce lipsa. Un om inteligent, cu mult umor, membru fondator al Academiei Cațavencu și apoi al Cațavencii, unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români. A iubit Dunărea, Delta, Dobrogea ca nimeni altul, alegând să trăiască în Jurilovca. Drum lin, Patrick, Dumnezeu să te odihnească în pace!”, a scris, marți, Nicu Alifantis.

Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la 52 de ani

Editorialist și colaborator Gândul, jurnalistul Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. A fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, în comuna Jurilovca, Tulcea. Acesta a avut o carieră în presa de peste 35 de ani. În ultimul an, a scris editoriale și analize pentru Gândul, fiind unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români.

Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților. Apoi a ajuns la Cațavencu, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism. În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.