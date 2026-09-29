Curs valutar marți, 29 septembrie 2026. Dolarul a bifat recordul de anul acesta. Moneda americană se apropie de 4,7 lei. Cum se simte leul în raport cu euro

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 29 septembrie 2026, noile cotații pentru principalele monede. Leul a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, moneda SUA ajungând la cel mai ridicat nivel înregistrat în acest an. Euro a scăzut ușor, în timp ce gramul de aur s-a scumpit.

Potrivit cursului de referință anunțat de BNR, un euro este cotat marți la 5,2780 lei, în ușoară scădere față de luni, când moneda europeană valora 5,2786 lei.

Dolarul ajunge la cel mai ridicat nivel din 2026

Cea mai importantă evoluție a zilei este înregistrată de dolarul american. BNR a stabilit pentru marți un curs de 4,6568 lei pentru un dolar, față de 4,6397 lei în ședința precedentă. Dolarul câștigă astfel 0,0171 lei, adică aproximativ 1,7 bani, și ajunge la cel mai ridicat nivel înregistrat în 2026.

Francul elvețian a fost cotat la 5,5793 lei, în scădere de la 5,5823 lei. În schimb, lira sterlină a crescut la 6,1594 lei, după ce luni fusese cotată la 6,1522 lei.

Gramul de aur se scumpește

Aurul a înregistrat, la rândul său, o creștere. BNR a stabilit pentru un gram de aur o cotație de 620,5504 lei, în creștere cu aproximativ 74 de bani față de ședința precedentă.

Principalele cotații BNR pentru marți, 29 septembrie 2026, sunt:

1 euro (EUR): 5,2780 lei

1 dolar american (USD): 4,6568 lei

1 franc elvețian (CHF): 5,5793 lei

1 liră sterlină (GBP): 6,1594 lei

1 gram de aur: 620,5504 lei

Cursul de referință stabilit de BNR este diferit de cursurile de cumpărare și vânzare practicate de băncile comerciale și casele de schimb valutar.

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.