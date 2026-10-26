Schimbări la vârful MIPE. Alexandru-Mihai Ghigiu i-a eliberat din funcții pe secretarul general și pe adjunctul acestuia

Alexandru-Mihai Ghigiu, noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, a dispus eliberarea din funcții a secretarului general al ministerului, Marilena-Nicoleta Balabuti, și a secretarului general adjunct, Petronel Munteanu. Ambii ocupau posturile temporar, prin detașare, și proveneau din instituții aflate în subordinea sau în coordonarea altor structuri ale administrației publice.

Doi membri ai PNL, eliberați din funcții de noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Marilena-Nicoleta Balabuti ocupa funcția de director gradul II al Direcției resurse umane din cadrul Curții de Conturi a României. Începând cu 21 iulie 2026, aceasta exercita, pentru o perioadă de șase luni, funcția de secretar general al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin detașare.

La rândul său, Petronel Munteanu era director general al Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului Finanțelor. Acesta preluase temporar funcția de secretar general adjunct al MIPE începând cu 13 ianuarie 2026, tot prin detașare, pentru o perioadă de șase luni.

Cei doi erau membri ai Partidului Național Liberal (PNL).