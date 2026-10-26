A început întâlnirea dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu la BNR. Premierul are programată azi o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri

Premierul Luca Niculescu se întâlnește, luni, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la sediul Băncii Naționale a României. De asemenea, șeful Executivului va avea o întrevedere și cu reprezentanții mediului de afaceri, la Palatul Victoria, potrivit agendei sale publice.

UPDATE: 11:00: Premierul Luca Niculescu a ajuns la sediul BNR, unde a fost întâmpinat de guvernatorul Mugur Isărescu. Imaginile surprind momentul în care guvernatorul se îndreaptă spre șeful Executivului cu zâmbetul larg, înainte ca cei doi să dea mâna.

Guvernatorul BNR l-a așteptat pe premierul României la intrarea în instituție, unde a fost întins un covor roșu.

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Palatul Victoria nu a precizat oficial temele celor două întrevederi din agenda premierului, însă discuțiile cu guvernatorul BNR ar putea viza situația economică a României, în special reducerea deficitului bugetar și perspectivele economice pentru anul viitor, în contextul pregătirii bugetului de stat pentru 2027.

De asemenea, Luca Niculescu are programată la ora 14:00, o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, la Palatul Victoria. Nici în cazul acestei întrevederi, Guvernul nu a anunțat temele care vor fi abordate.

Reducerea deficitului, una din marile provocări pentru Niculescu

Întâlnirile au loc într-un moment în care noul Executiv trebuie să reducă deficitul bugetar și să mențină încrederea investitorilor, pe fondul unei perioade prelungite de instabilitate politică. Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de învestitură al Parlamentului pe 20 octombrie, după mai multe încercări eșuate de formare a unei majorități guvernamentale.

România se află în continuare sub presiunea consolidării fiscale, după ce deficitul bugetar a depășit 9% din PIB în 2024. Pentru 2026, acesta este estimat la 6,2% din PIB, în timp ce obiectivul asumat de autorități este coborârea sub pragul de 3% până în 2030.