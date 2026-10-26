Diana Buzoianu lămurește soarta pisicii-vedetă de la Ministerul Mediului. Ce s-a întâmplat cu Leia

Fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni, pe Facebook, că a adoptat-o pe Leila, pisica devenită „mascota” instituției. La doar câteva zile de la instalarea noului Guvern, fostul ministru precizează că nu a putut să se despartă de animal și a decis să îl ia acasă.

Diana Buzoianu a adoptat-o pe Leila

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Buzoianu a mărturisit că a primit mai multe întrebări despre soarta pisicii Leila, care a locuit până recent la sediul Ministerului Mediului.

„«Cu Leia ce s-a întâmplat?» – primesc foarte des această întrebare zilele astea. Pare că Leia are fanii ei.

Răspunsul e: Leia și-a schimbat casa și a devenit pisica familiei. Nu m-am putut despărți de ea”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Ministerul Mediului a anunțat, în primăvara acestui an, adoptarea unei pisici care a fost salvată după ce a fost găsită într-un subsol, în stare critică, cu leziuni neurologice severe rezultate din violențe extreme. Animalul, cunoscut anterior sub numele de Luna, a primit acum numele Leia, simbol al unui nou început.

„Acest gest este despre responsabilitate și despre puterea exemplului. Leia vine cu o poveste grea, dar și cu o forță extraordinară de a merge mai departe. Ne dorim ca acest exemplu să încurajeze adopția responsabilă”, declara Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Sursa foto: Facebook / Diana Buzoianu