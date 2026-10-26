Dragoș Pîslaru a eliberat vila de protocol a RA-APPS, primită după ce a motivat că nu poate locui alături de părinții săi

Dragoș Pîslaru a eliberat casa de protocol, primită după ce a motivat că nu poate locui alături de părinții săi. Fostul ministru MIPE s-a aflat în centrul unui imens scandal în vară, după ce s-a aflat că acesta trimisese o solicitare de a primi o locuință de serviciu de la RAPPS, care i-a fost respinsă inițial pe motivul că avea deja casă în București la momentul respectiv. Însă, după ce ministrul a trecut pe numele mamei sale locuița pe care o avea în București, a revenit cu solicitarea către RA-APPS și a primit, în cele din urmă, o casă de la stat, o vilă RAPPS de pe Șoseaua Kiseleff din București, evaluată la mai multe milioane de euro.

Pîslaru a eliberat casa de protocol, primită după ce a motivat că nu poate locui alături de părinții săi.

Potrivit declarației de avere, Dragoș Pîslaru deținea, în 2024, o casă și un apartament în București. În 2025, Pîslaru a devenit ministru în Guvernul Bolojan, iar pe 26 iunie 2025 a făcut o solicitare către Regia de Administrare a Protocolului de Stat pentru a beneficia de a treia casă, cea de protocol.

RA-APPS a comunicat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene că nu poate da curs solicitării, întrucât la momentul formulării cererilor nu erau îndeplinite condițiile reglementate de articolul 14, alineatul 1, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Regia l-a refuzat pentru că, legal, demnitarul care deținea o locuință în București nu putea beneficia de încă una de serviciu. Dragoș Pîslaru a revenit cu o nouă adresă către RA-APPS pe 28 iulie 2025, pentru a obține casă de la stat.

Regia a dat curs solicitării, iar în 8 august 2025, Dragoș Pîslaru a primit o locuință de serviciu, care avea 123 de metri pătrați și se afla în zona Arcului de Triumf. Vila aflată în administrarea RAAPPS era poziționată lângă sediul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL). În aceeași zonă se află și sediul Uniunii Salvați România (USR).

Acum, se pare că Pîslaru a eliberat casa de protocol, însă Ilie Bolojan, fost premier, și Mihai Jurca, fost șef al Cancelariei Prim-ministrului, nu au eliberat încă locuințele de protocol.