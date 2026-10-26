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Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială și restructurarea aparatului guvernamental / Ce se întâmplă cu taxele în 2027

Olga Borșcevschi
Grindeanu propune angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială și restructurarea aparatului guvernamental / Ce se întâmplă cu taxele în 2027
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Grindeanu
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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, după ședința Biroului Permanent Național al partidului, că va propune premierului Luca Niculescu angajarea separată a răspunderii Guvernului pentru reforma administrativ teritorială şi pentru reorganizarea la nivel guvernamental. De asemenea, liderul social-democrat precizează că taxele pentru populație și companiile românești nu vor fi majorate în 2027.

Grindeanu anunță că taxele nu vor crește în 2027

Grindeanu a declarat că PSD nu susține risipirea fondurilor publice, dar respinge și abordarea potrivit căreia problemele bugetare trebuie rezolvate prin introducerea unor noi poveri fiscale pentru populație și mediul de afaceri.

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„Nu acceptăm risipa banului public. Dar nici nu acceptăm ideea că orice problemă a bugetului trebuie rezolvată punând noi taxe pe români și pe firmele românești.
De aceea, vreau să spun foarte clar: anul viitor, taxele pentru români și companiile românești NU vor crește. Economia are nevoie de predictibilitate.
În ședința de astăzi a Biroului Permanent Național, am discutat prioritățile atât în ceea ce privește reforma statului, cât și în ceea ce privește relansarea economică.

Spre deosebire de domnul Bolojan, noi nu vom discuta despre reformă, ci vom arăta concret cum se face. Și cred că lumea nu mai are răbdare cu dezbateri interminabile”, a declarat liderul PSD.

PSD vrea comasarea localităților mici și desființarea unor instituții ale statului

Liderul social-democrat a mai anunțat că îi va propune premierului angajarea răspunderii Guvernului pentru două reforme: reorganizarea administrativ-teritorială, care să includă comasarea localităților mici, și restructurarea aparatului guvernamental, prin reducerea numărului de agenții și reorganizarea sau lichidarea unor companii de stat.

El a precizat că, din partea PSD, coordonatorul reformei administrativ teritoriale va fi Dragoş Benea, iar Marian Neacșu va coordona restructurarea aparatului guvernamental.

„Voi propune premierului Niculescu două lucruri:
1. Angajarea răspunderii Guvernului pe reforma administrativ teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD – coordonatorul acestei reforme va fi dl Dragoș Benea.
2. Angajarea răspunderii Guvernului pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența. Din partea PSD – coordonatorul acestei reforme va fi dl Marian Neacșu.
Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp- până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga și bugetul pe 2027. Ambele angajări de răspundere trebuie să se întâmple într-un orizont rezonabil de timp- până în martie 2027. La aceste două reforme majore, se va adăuga şi bugetul pe 2027”, a mai precizat Sorin Grindeanu.

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