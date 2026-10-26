Grindeanu, replică pentru Bolojan după ce fostul premier l-a acuzat că se comportă ca un „premier de facto”: ”A stat șase luni lipit de scaun, după care s-a făcut un fel de speaker motivațional”

Sorin Grindeanu a venit cu o replică pentru Ilie Bolojan, după ce fostul premier al României a declarat, în această dimineață, că liderul PSD se comportă ca un„premier de facto” și că și-ar pregăti scuzele pentru eventuala ratare a țintei de deficit bugetar. Întrebat de Gândul cum comentează afirmația președintelui PNL, Grindeanu a transmis că, după ce a stat ”lipit de scaun șase luni”, Bolojan s-a făcut ”un fel de speaker motivațional”.

Grindeanu, atac la Bolojan: ”Dacă PNL-ul nu vota, acest guvern nu ar fi trecut de Parlament”

De altfel, Grindeanu i-a amintit liderului PNL că a votat guvernul Niculescu, prin urmare, spune Grindeanu, nu poate fugi de responsabilitate și i-a recomandat lui Bolojan ”să lase un pic tonul mai jos”.

„Eu sunt președintele Camerei Deputaților și sunt și președintele PSD, până la urmă, partidul care asigură susținerea politică în Parlament pentru Guvernul Niculescu. Dar prim-ministrul României este domnul Luca Niculescu și respect acest lucru. (…) De altfel, PSD este singurul partid care și-a asumat această această responsabilitate. Domnul Bolojan a stat șase luni lipit de scaun și n-a făcut decât să adâncească criza, după care s-a făcut un fel de speaker motivațional. Îi aduc aminte domnului Bolojan că a votat acest Guvern. Să nu uite niciodată acest lucru. Prin urmare, nu poate să fugă de răspundere. De aceea, îi recomand să lase un pic tonul mai jos, fiindcă ar trebui să fie mai constructiv. A votat acest guvern. Dacă PNL-ul nu vota, acest guvern nu ar fi trecut de Parlament”, a spus președintele PSD.

Bolojan l-a acuzat pe liderul PSD că se comportă ca „premier de facto” și pregătește un eșec bugetar

Luni dimineață, prin intermediul unei postări pe pagina sa de Facebook, Ilie Bolojan a lansat un atac la adresa președintelui PSD, acuzaându-l că a început să conducă din umbră Guvernul Luca Niculescu și că pregătește justificările pentru eventuala ratare a țintei de deficit bugetar.

„Observ că domnul Grindeanu își asumă rolul unui premier de facto, anunțând activități și stabilind, practic, agenda domnului Niculescu. Ar fi și mai bine dacă domnul Grindeanu ar ști, totuși, despre ce vorbește”, a spus Bolojan într-o postare pe Facebook.

„Ori domnul Grindeanu nu înțelege nimic, ori, cel mai probabil, își fabrică scuzele pentru un eșec”, a transmis fostul premier.

Grindeanu, întrebat dacă a reușit să să aprindă lumina la ministerele preluate

Întrebat dacă, la o săptămână de la preluarea portofoliilor, ministrii PSD „au apucat să aprindă lumina și cam peste ce fel de lighioane au dat-o”, Grindeanu a răspuns:

„O să le vedeți. Vor transmite fiecare dintre ei situația la zi, pentru că, așa cum am spus mai devreme, dincolo de cancanuri, dincolo de lucruri care, dacă vreți, au ocupat prea mult agenda în acest an și jumătate la anumite ministere și au fost scăpate din vedere politicile publice pe care trebuie să le facă ministerele, ei au de făcut acele reforme de care aminteam mai devreme, au de prezentat de unde se pleacă. De asemenea, au de prezentat lucruri pe care românii vor să le știe, dar, mai mult decât atât, românii vor să vadă că viața lor va fi mai bună și asta este responsabilitatea lor, în primul rând”.