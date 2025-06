Șeful CJ Timiș reacționează la declarațiile lui Bolojan: STADIONUL Dan Păltinișanu se face, cu 32.000 de locuri, cum a fost proiectat

„Vreau să le dau o veste proastă politicienilor care au jubilat de-a dreptul la apariția zvonului că stadionul Dan Păltinișanu ar fi fost scos de pe lista de investiții a Guvernului: stadionul se face! Și nu oricum, ci cu 32.000 de locuri, exact cum a fost proiectat, licitat și atribuit”, spune Alfred Simonis, șeful CJ Timiș.

Declarațiile lui Simonis vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că „avem mai multe stadioane în România, despre care fiecare localitate, fiecare oraș mare, spune că este o prioritate pentru el, dar care nu s-au umplut niciodată de când sunt finalizate”.

Bolojan a cerut implicarea autorităților locale în finanțarea proiectelor de interes local.

Alfred Simonis spune că este de acord cu propunerea venită de la Guvern și că va aloca fondurile necesare pentru construcția noului stadion.

„Am văzut declarațiile premierului Ilie Bolojan legate de criteriile pe care o astfel de investiție trebuie să le îndeplinească, am comunicat cu el în aceste zile și sunt de acord cu ceea ce a declarat. Mi se pare de bun simț, ca proprietar al arenei, Consiliul Județean Timiș să participe cu o cotă la finanțare și o vom face pentru că avem resursele necesare. Un alt criteriu amintit de prim-ministru a fost ca orașele care beneficiază de construirea unui stadion nou să aibă fotbal, iar noi avem un brand care nu are nevoie de nicio prezentare: Poli Timișoara. Chiar dacă azi alb-violeții evoluează în Liga a III-a, în paralel cu stadionul construim și o echipă pentru a ajunge în primul eșalon fotbalistic. Dar fără stadion, nu ai cum să joci în Liga I. Investim, așadar, în sport și până va fi gata stadionul, vom avea și o echipă puternică”, adaugă social-democratul.