USR cere schimbări majore în justiție după documentarul Recorder. Partidul vine cu 10 propuneri pentru justiția românească

15 dec. 2025, 12:35, Știri politice
După publicarea documentarului Recorder, USR a anunțat că îl cheamă pe ministrul Justiției să dea explicații în fața plenului Parlamentului. Acum, USR vine cu 10 propuneri pentru Justiție, adunate într-un document intitulat: „Debaronizarea justiției și întărirea luptei împotriva corupției”.

  1. Egalitatea magistraților înfațalegii
  2. Reforma Consiliului Superior al Magistraturii (CSM)
  3. Continuitatea completurilor de judecată
  4. Protejarea magistraților–avertizori de integritate
  5. Cariera magistratului și funcțiile de conducere
  6. Delegări, detașări și ocuparea posturilor vacante
  7. Inspecția Judiciară și echilibrul puterilor
  8. Transparența repartizării dosarelor
  9. Evitarea prescripției și a tergiversărilor

10.Limitarea puterilor excesive ale procurorilor-șefi

Anunțul a fost făcut de fostul ministru al Justiției, Stelian Ion, în Parlament.

Stelian Ion spune că USR este dispus să colaboreze cu ministrul Cătălin Predoiu, dar și cu PSD, pentru a modifica legile justițiile.

Măsurile propuse de USR

USR a prezentat un pachet de zece propuneri legislative care vizează „debaronizarea justiției” și întărirea luptei împotriva corupției. Printre măsurile centrale se numără readucerea anchetării faptelor de corupție din magistratură în competența DNA, reforma Consiliului Superior al Magistraturii pentru a-l face mai reprezentativ și mai transparent, precum și limitarea puterilor discreționare ale procurorilor-șefi. Potrivit USR, actuala arhitectură instituțională a permis apariția unor centre de influență care scapă controlului public și democratic.

Partidul mai propune garantarea dreptului magistraților de a acționa ca avertizori de integritate, fără teama de sancțiuni, introducerea unor reguli stricte privind delegările și detașările, dar și auditarea independentă a repartizării aleatorii a dosarelor. O altă problemă majoră semnalată este tergiversarea proceselor până la intervenirea prescripției, fenomen pe care USR vrea să îl combată prin modificări legislative și sancțiuni disciplinare clare pentru întârzierile culpabile.

Reprezentanții USR afirmă că propunerile sunt aliniate recomandărilor Comisiei de la Veneția și deciziilor CEDO și cer o dezbatere publică reală pe tema reformei justiției. „Documentarul Recorder a arătat ce se întâmplă când regulile sunt ocolite și puterea se concentrează în mâinile câtorva. Răspunsul nu poate fi tăcerea, ci o reformă curajoasă”, transmite partidul, care anunță că va depune inițiativele în Parlament în perioada următoare.

