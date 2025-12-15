Prima pagină » Actualitate » Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc

Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc

15 dec. 2025, 16:39, Actualitate
Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc

Iată cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025 și cine sunt pensionarii care le primesc.

În vreme ce pensia minima în România depășește cu puțin suma de 1.000 de lei, cea mai mare pense încasată din sistemul public, bazată doar pe contributivitate, ajungea la imensa sumă de 97.964 de lei net lunar, în februarie 2025. Această pensie încasată de un pensionar este de 38 de ori mai mare decât pensia încasată de peste 2,5 milioane de români, care primesc sub suma de 2.574 de lei.

Această discrepanță arată inegalitatea profundă din sistemul public de pensii, unde un număr restrâns beneficiază de venituri mari, în timp ce cei mai mulți seniori sunt nevoiți să supraviețuiască cu sume infime, sub pragul de subzistență.

Cea mai mare pensie contributivă este de 97.964 lei net, iar raportul între cea mai mare și cea mai mică pensie este de 76 de ori.

Când spunem mai mică pensie din România ne putem referi la pensia minimă garantată legal în România, care este de 1.281 lei pe lună. Aceasta este deci suma minimă pe care statul este obligat o plătească pensionarilor conform legislației în vigoare.

Doar că în practică, pot exista situații administrative în care se plătesc sume simbolice (de exemplu, 1 leu în cazuri particulare — de regulă reprezentând un drept de pensie foarte mic datorat unei contributii minime), însă pensia garantată oficial stabilită de lege este de 1.281 lei. Datele mai arată și că, în România, 2,5 milioane de pensionari trăiesc cu pensii sub salariul minim.

Autorul recomandă:

Tabel complet pensii | Ce pensie vei primi în funcție de job-ul actual și de anii de contribuție, dacă te pensionezi pe 1 ianuarie 2026

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
16:34
Adrian Țuțuianu este, oficial, șeful AEP, începând de astăzi. Mandatul său este de opt ani
EXCLUSIV Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
16:25
Cristoiu dă de pământ cu Băsescu: Beneficiarul prescripției, fiica sa și consiliera de taină, atacă prescripția! Asta e culmea
ULTIMA ORĂ Războiul din justiție continuă. Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele magistraților
16:17
Războiul din justiție continuă. Secția pentru judecători din CSM a declanșat consultări cu corpul profesional, pe problemele magistraților
accident Incident tragic în Italia. O româncă a murit pe loc, după ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea
15:51
Incident tragic în Italia. O româncă a murit pe loc, după ce a pierdut controlul mașinii pe care o conducea
EXCLUSIV Cristoiu demolează protestatarii Recorder: Nicușor Dan a zis că au ieșit pentru ca o clică să păstreze puterea
15:36
Cristoiu demolează protestatarii Recorder: Nicușor Dan a zis că au ieșit pentru ca o clică să păstreze puterea
FLASH NEWS George Simion cere demisia Guvernului. Care este motivul pentru care a tăcut aproape 2 minute, deși era la tribună
15:31
George Simion cere demisia Guvernului. Care este motivul pentru care a tăcut aproape 2 minute, deși era la tribună
Mediafax
Fii atent la postura în care dormi: ce sunt ridurile de somn și cum să previi acest semn de îmbătrânire prematură
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre pământul matern”
Mediafax
Remediul natural care ajută la scurtarea duratei răcelilor și gripei, potrivit experților de la Harvard
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
9 zile consecutive de ninsoare în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele vizate
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
Teoria atașamentului: De ce modul în care am fost iubiți în copilărie ne decide relațiile din prezent?
CONTROVERSĂ Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
17:01
Procurorii din Coreea de Sud spun că fostul președinte Yoon Suk Yeol a încercat să provoace un conflict cu nord-coreenii pentru a rămâne la putere
HOROSCOP Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
16:58
Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”
EXCLUSIV Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
16:43
Autopsia Rodicăi Stănoiu nu a evidențiat leziuni recente, doar fracturi de coaste, vechi de o lună. S-au prelevat probe histopatologice și toxicologice – SURSE
FLASH NEWS Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”
16:21
Institutul Național al Magistraturii clarifică procedura de detașare a magistraților: „Presupune întotdeauna acordul magistratului în cauză”
CONTROVERSĂ După fuga din Siria, familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul dictator „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
15:59
După fuga din Siria, familia Assad trăieşte în lux, dar izolată în Rusia. Fostul dictator „îşi perfecţionează cunoştinţele de oftalmologie”
FLASH NEWS Vin Diesel a dezvăluit: îl vom vedea pe Cristiano Ronaldo în ultimul film „Fast & Furious”. „I-am scris un rol”. Când va fi lansat în cinematografe
15:59
Vin Diesel a dezvăluit: îl vom vedea pe Cristiano Ronaldo în ultimul film „Fast & Furious”. „I-am scris un rol”. Când va fi lansat în cinematografe

Cele mai noi