Cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025. Cine sunt pensionarii care le primesc

Iată cât este cea mai mare și care este cea mai mică pensie din România în 2025 și cine sunt pensionarii care le primesc.

În vreme ce pensia minima în România depășește cu puțin suma de 1.000 de lei, cea mai mare pense încasată din sistemul public, bazată doar pe contributivitate, ajungea la imensa sumă de 97.964 de lei net lunar, în februarie 2025. Această pensie încasată de un pensionar este de 38 de ori mai mare decât pensia încasată de peste 2,5 milioane de români, care primesc sub suma de 2.574 de lei.

Această discrepanță arată inegalitatea profundă din sistemul public de pensii, unde un număr restrâns beneficiază de venituri mari, în timp ce cei mai mulți seniori sunt nevoiți să supraviețuiască cu sume infime, sub pragul de subzistență.

Cea mai mare pensie contributivă este de 97.964 lei net, iar raportul între cea mai mare și cea mai mică pensie este de 76 de ori.

Când spunem mai mică pensie din România ne putem referi la pensia minimă garantată legal în România, care este de 1.281 lei pe lună. Aceasta este deci suma minimă pe care statul este obligat să o plătească pensionarilor conform legislației în vigoare.

Doar că în practică, pot exista situații administrative în care se plătesc sume simbolice (de exemplu, 1 leu în cazuri particulare — de regulă reprezentând un drept de pensie foarte mic datorat unei contributii minime), însă pensia garantată oficial stabilită de lege este de 1.281 lei. Datele mai arată și că, în România, 2,5 milioane de pensionari trăiesc cu pensii sub salariul minim.

