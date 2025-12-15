Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan promite „rezolvarea” problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor”: „Securitatea statului începe din interior”

Nicușor Dan promite „rezolvarea" problemelor din justiție, dar după ce revine din „Ținutul Renilor": „Securitatea statului începe din interior"

Ruxandra Radulescu
15 dec. 2025, 11:31, Știri politice
Nicușor Dan promite
Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj chiar înainte de vizita în Finlanda, în care vorbește despre acuzațiile cu privire la independența justiției din România.

Liderul de la Cotroceni pleacă în Finlanda pentru o vizită, în cadrul căreia va participa la un summit cu liderii UE, pe tema securității în contextul războiului din Ucraina. Nicușor Dan și-a exprimat îngrijorarea cu privire la problemele justiției de la noi din țară.

Șeful statului a mai adăugat că va acțonat pentru „apărarea independenței justiției”. Nicușor Dan i-a chemat pe magistrați la o întâlnire la Palatul Cotroceni la data de 22 decembrie.

„Plec la summitul de la Helsinki, dar iau cu mine îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc.

Problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare.

În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil.

Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc.

Securitatea statului începe din interior”, a transmis Nicușor Dan pe X.

